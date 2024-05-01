iOS 17.5 Beta 4 güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için yeni iOS 17.5 Beta 4 güncellemesini geliştiricilerin erişimine açtı. 7 Mayıs tarihinde yeni tablet cihazlarını piyasaya sürecek şirket, muhtemelen bu etkinlikte kullanıcılara sunacağı güncellemenin kararlı sürümü öncesinde yazılımı test etmeye başladı. Şu andan itibaren bu güncelleme, Apple’ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar tarafından rahatlıkla indirilebiliyor.

Geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar sayfasına girip yeni güncellemeyle buluşabilir. Bunun için Apple Kimliğinizi geliştirici hesabınıza bağladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Sonrasında ise Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri sayfasını açıp güncellemeyi cihazınıza kurabilirsiniz.

iOS 17.5’in kararlı sürümü yolda

iOS 17.5’in son beta testlerinden bir tanesi olarak bilinen iOS 17.5 Beta 4 yayınlandı. Şirketten gelen bilgilere göre şimdiye dek güncellemede birçok yeni ilgi çekici özellik kullanıcılara sunuldu. Bunlar arasında Apple News+ için yeni Quartiles oyunu ve Game Center Leaderboard entegrasyonu karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda podcast widget’ı için renk iyileştirmesi de sağlanıyor.

iOS 17.5 Beta 2’den itibaren Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlu bir hale gelmeye başlayan Apple ekosistemi, şirketin ilk kez web üzerinden uygulama indirme ve kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarından da cihazlarına uygulama indirebilmelerine yardımcı oldu. 9to5Mac’in derlemesine göre Apple’ın iOS 17.5 için yaptığı güncellemelerde başlıca şu özellikler karşımıza çıktı:

iOS 17 – 18 Eylül 2023: StandBy, etkileşimli widget desteği, geliştirilmiş otomatik düzeltme

StandBy, etkileşimli widget desteği, geliştirilmiş otomatik düzeltme iOS 17.1 – 25 Ekim 2023: AirDrop, Apple Music ve StandBy iyileştirmeleri

AirDrop, Apple Music ve StandBy iyileştirmeleri iOS 17.2 – 11 Aralık 2023: Journal uygulaması ve mekansal video özelliği

Journal uygulaması ve mekansal video özelliği iOS 17.3 – 22 Ocak 2024: Çalıntı Cihaz Koruması, Unity duvar kağıdı

Çalıntı Cihaz Koruması, Unity duvar kağıdı iOS 17.4 – 5 Mart 2024: Dijital Pazarlar Yasası ile uyumluluk, yeni emojiler, CarPlay güncellemesi

Elbette ki Apple yalnızca iOS 17.5 Beta 4 ile karşımıza çıkmadı. Bunun yanı sıra şirket, diğer cihazları için de yeni Beta güncellemeleri yayınladı. iPadOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 ve visionOS 1.2 için dördüncü Beta sürümleri kullanıcılara sunuldu.

Yayınlanan güncellemelerde kullanıcılara sunulan yeni özellikler şimdilik ne yazık ki spesifik olarak bilinmiyor. Fakat gelen ilk geri bildirimlere göre tvOS’ta işlevsellik konusunda bazı küçük yeniliklere yer verilirken; diğer yazılımlarda ise yalnızca performans iyileştirmeleri ve kritik hata düzeltmeleri gerçekleştiriliyor.