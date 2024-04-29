M4 çipli ve OLED ekranlı iPad Pro modeli yolda

Teknoloji devi Apple, 7 Mayıs tarihinde özel bir etkinlikle hayranları karşısına çıkacak. Yeni ürünlerini bu etkinlikte sergileyecek olan şirket, ortaya çıkan ilk bilgilere göre iPad Pro ailesini genişletecek. Merakla beklenen cihaz, serinin önceki modellerine kıyasla ciddi yenilikler ve iyileştirmelerle raflara gelecek.

Bloomberg editörü Mark Gurman’ın haberine göre yeni iPad Pro, M4 çipinden güç alarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu noktada şirket, M3 modelini atlamayı tercih edecek. Gelen bilgilere göre cihaz, geliştirilmiş Neural Engine desteğiyle birlikte başta yapay zeka olmak üzere birbirinden ilgi çekici yeni özellikleri bünyesinde barındıracak.

İlk olarak yeni nesil iPad Pro modelinde yer alması beklenen Apple M4 çipi, iddialara göre bu yılın sonlarında doğru şirketin gerçekleştireceği bir başka etkinlikte yeni Mac bilgisayarlarda da yer almaya başlayacak.

Yeni nesil iPad Pro’dan neler bekleniyor?

M3 çipini tanıtmadan doğrudan M4 ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Apple, bu işlemciyi Mac cihazlarından önce iPad modellerinde kullanacak. Yeni nesil iPad Pro modeli, “Apple’ın ilk yapay zeka cihazı” olarak lanse edilecek.

Apple’ın çok yakında piyasaya duyuracağı yeni nesil iPad Pro modeli, M4 çipinin yanı sıra birçok ilgi çekici özelliğe sahip olacak. İddialara göre cihazda OLED ekran tercihi yapılacak. Cihazın selfie kamerasının konumunda değişikliğe gidilecek. Öte yandan şirket, Magic Keyboard klavyesi ve Apple Pencil gibi aksesuarlarını da baştan aşağı yeniden tasarlayarak karşımıza çıkaracak.

Apple’ın performans canavarı tablet modeli, aksesuarlarla ilgili sürpriz değişiklikler sunacak. Bunlar arasında öne çıkan detaylardan bir tanesi, dokunsal geri bildirim desteğine sahip yeni Apple Pencil olacak. Aksesuara gelen bu dikkat çekici yenilik sayesinde çizim uygulamaları daha duyarlı bir şekilde çalışacak ve kullanıcı deneyimi artırılacak.

Apple’ın tablet cihazları için sunacağı donanım yükseltmesi yalnızca iPad Pro ile sınırlı tutulmayacak. Bunun yanı sıra şirket, ilk kez 12,9 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak olan uygun fiyatlı iPad Air için de M4 güncellemesi sağlayacak.

Apple, 7 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Let Loose etkinliğinde yeni tablet modelini piyasaya sürecek. Muhtemelen aynı gün şirket, küresel çapta cihazın ön siparişlerini de başlatacak.