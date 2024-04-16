iOS 17.5 Beta 2 yayınlandı! Web Dağıtımı özelliği geldi

Apple bugün geliştiriciler için yeni Beta güncellemelerini yayınladı. iPhone cihazlarına bir dizi yeni özellik getiren iOS 17.5 yazılımının yanı sıra ayrıca iPadOS 17.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5 ve macOS 14.5’in de Beta 2 sürümleri piyasaya çıktı.

Henüz genel kullanıma sunulmayan Apple’ın yeni güncellemeleri, şimdilik yalnızca şirketin Beta programına kayıtlı geliştiricilerin erişimine açılmış durumda. Bu güncellemelere erkenden ulaşmak için Apple Developer Center ya da cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncellemeleri sayfasını ziyaret etmeniz yeterli olacak. Güncellemeler muhtemelen yakın zamanda herkese açık kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak.

Web Dağıtımı özelliği AB’deki iPhone kullanıcılarına sunuldu

Apple tarafından iPhone cihazları için gelen yeni iOS 17.5 Beta 2 güncellemesi, Nisan ayının başında piyasaya çıkan Beta 1 sürümünden kısa süre sonra kullanıcılarla buluştu. Hem iOS hem de iPadOS’un yeni sürümleri 21F5058e yapı numarasıyla karşımıza çıktı.

Apple’ın geçen ay Avrupa Birliği’ndeki geliştiricilere sunduğu yeni Web Dağıtımı (Web Distribution) özelliği yeni güncellemeyle beraber nihayet kullanıcıların erişimine açıldı. Bu yenilik sayesinde geliştiriciler artık AB Dijital Piyasalar Yasası kapsamında üçüncü taraf dağıtımlara ulaşabilecek.

iOS 17.5 beta 2 ile kullanıcılara sunulan Web Dağıtımı özelliğinden yararlanmak isteyen geliştiricilerin Apple’ın onay sürecinden geçmiş olması gerekiyor. Öte yandan en az iki yıldan uzun süre Apple’ın Developer Center programına kayıtlı olmaları şartı aranıyor. Önceki yılda yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde ve iOS cihazlarda en az bir milyon ilk yükleme alan uygulamaların web sitesinden indirilmeye uygun kılınacağı vurgulanıyor. Şirketin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Web dağıtımı, yetkili geliştiricilerin iOS uygulamalarını Avrupa Birliği’ndeki (AB) kullanıcılara doğrudan geliştiriciye ait bir web sitesinden dağıtmasına olanak tanır. Apple, geliştiricilerin, uygulamalarının web üzerinden dağıtımını kolaylaştıran, sistem işlevleriyle entegre olan ve kullanıcıları ve platform bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanan belirli gereksinimleri karşıladıktan sonra kullanıcıların uygulamalarını yedekleyip geri yükleyen API’lere erişmesini sağlayacak.”

Apple tarafından kullanıcıların erişimine sunulan bu dikkat çekici yeni özellik, şimdilik yalnızca Avrupa Birliği bölgesinde bulunan iPhone kullanıcıları için uygun durumda. AB Dijital Piyassalar Kanunu kapsamında bir uyum politikası izleyen Apple, söz konusu özelliği diğer ülkelerdeki kullanıcılara açmadı. Öte yandan bu aracın iPad cihazlarında da yer almadığını belirtmekte yarar var.