iOS 17.5 Beta 1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple bugün yeni işletim sistemi güncellemelerini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz ay iPhone’lar için iOS 17.4 güncellemesini yayınlayan şirket, yaklaşık bir aylık boşluktan sonra iOS 17.5 Beta 1 güncellemesiyle karşımıza çıktı. Apple’ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar için yayınlanan güncelleme, şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Elbette ki Apple, yeni Beta güncellemelerini yalnızca iPhone cihazları için yayınlamadı. Bunun yanı sıra şirket; iPadOS 17.5, macOS Sonoma 14.5, VisionOS 1.2, watchOS 10.5 ve tvOS 17.5’in ilk Beta versiyonlarını da duyurdu. Şirketin sunduğu güncellemeler, ilgi çekici yeni özelliklerin yanı sıra bazı kritik hata düzeltmelerini de bünyesinde barındırıyor.

iOS 17.5 Beta 1 ile gelen yenilikler

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi, 21F5048f yapı numarasıyla karşımıza çıktı. Güncellemenin en büyük yenilikleri arasında ise Avrupa Birliği ülkelerinde web aracılığıyla uygulama kurulumu desteği oldu. Bu işlevle birlikte geliştiriciler, uygulamalarını direkt olarak internet siteleri aracılığıyla dağıtma fırsatına sahip olacak. Böylelikle şirket, iPhone cihazlarını AB kurallarıyla daha uyumlu bir hale getirecek.

Ancak elbette ki bunun için de bazı şartlar bulunuyor. Apple’ın açıkladığı bilgilere göre 1 milyon indirme sayısından sonra şirket, yıllık kurulum başına 0,50 Euro ücret ödemek zorunda kalıyor. Aynı zamanda geliştiricilerin yeni App Store ticari şartlarını kabul etmeleri talep ediliyor. Bu uygulamalar her ne kadar App Store’dan bağımsız gibi görünse de geliştiricilerin Apple kurallarına uygun hareket etmeleri isteniyor.

iOS 17.5 Beta 1 ile gelen yenilikler arasında AirTag gibi aksesuar cihazları için yeni bir takip önleme sistemi yer alıyor. Bu hizmet, sertifikasız izleme aksesuarlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak ve kullanıcılar dilerlerse bunu devre dışı hale getirebilecek.

Tüm bunların yanı sıra şirket, çok sayıda hata düzeltmesine de yer veriyor. iPhone’larda görülen can sıkıcı hataları ortadan kaldırmaya odaklanan firma, ayrıca bir dizi performans iyileştirmesi de sağlıyor.

Yakında herkese açık kararlı sürümüyle piyasaya çıkması beklenen yeni güncelleme, şu anda geliştirici programına kayıtlı olan iPhone kullanıcıları tarafından kolaylıkla indirilebiliyor. Bunun için cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Genel > Yazılım Güncelleme sayfalarını takip etmeniz ve güncellemeyi manuel olarak taramanız gerekiyor.