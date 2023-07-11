iOS 16.6 beta 5 güncellemesi çıktı

Apple çok yakında iOS 17 işletim sistemi ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıkacak. Eylül ayında iPhone 15 akıllı telefon ailesiyle birlikte piyasaya sürülmesi beklenen yazılım, yine de şirketin mevcut işletim sistemini geliştirmesine engel olmuyor. Cupertino merkezli teknoloji devi iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 ve macOS 13.5 Ventura sürümlerinin yeni geliştirici beta 5 versiyonlarını dağıtmaya başladı.

Beta 4 sürümlerinin yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra gelen yeni güncellemeler, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan bir dizi ara güncellemenin beşinci ve muhtemelen sondan bir önceki aşamasını temsile diyor. Bu güncellemelerin kısa sürede tam kararlılığa ulaşması bekleniyor.

iOS 16.6 beta 5 ile gelen yenilikler

Apple tüm işletim sistemi güncellemesini yayınlamaya gerek kalmadan güvenlik sorunlarını çözmek adına iOS ve iPadOS için yeni Rapid Security Response yazılımını tanıttı. iOS 16, iPadOS 16 ve macOS 13 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan RSR özelliği, şirketin tam bir işletim sistemi güncellemesine gerek kalmadan kritik güvenlik düzeltmelerini kullanıcılara sunmasına imkan sağlıyor. En son güncellemeler, olağan sistem güncelleme mekanizması üzerinden sağlanan iOS 16.5.1(a) ve iPadOS 15.5.1(a) güvenlik düzeltmesini içeriyor. Bu güncellemelerin tamamlanması sadece birkaç dakika gibi kısa bir süre alıyor.

Tüm uyumlu iPhone ve iPad’lerde geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 yazılımlarının yeni yapı numaraları 20G5070a olarak belirtiliyor. Uyumlu olan Apple Watch’larda geliştiricilerde sunulan watchOS 9.6 beta 5 sürümü ise 20U5570a olarak açıklanıyor. tvOS 16.6 için yeni önizleme yapısı 20M5571a, macOS 13.5 Ventura için ise 22G5072a olarak ifade ediliyor.

Bu güncelleme döngüsü ile karşımıza çıkan yeni özellikler şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Apple bu noktada yeni özelliklerden ziyade daha çok iyileştirme ve hata düzeltmelerine odaklanmış olabilir. Zira son dönemlerde geliştirici ekip, iPhone’lara gelecek olan yeni işletim sistemi iOS 17’ye odaklanmış durumda. Muhtemelen büyük yenilikler, Eylül ayında gelecek yazılıma saklanıyor olabilir.

Şu anda çeşitli Apple işletim sistemlerinin yeni beta 5 güncellemeleri yalnızca kayıtlı geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Geliştirici olarak kayıtlı olmayan fakat Apple işletim sistemlerinin sonraki sürümleri ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri test etmek isteyen kullanıcılar, şirketin beta programına kayıt yaptırabilir. Şirketin önümüzdeki günlerde herkese açık yeni beta sürümlerini kullanıcılara sunması bekleniyor.