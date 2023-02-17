iOS 16.4 ile 31 yeni emoji geliyor

iOS 16.4 işletim sistemi ile birlikte 31 yeni emoji kullanıcılara sunulmaya başlanacak. İlk defa geçtiğimiz yılın yaz ayında bu emojiler ortaya çıkmış, çok yakında Android ve iOS kullanıcılarına ulaşacağı açıklanmıştı. Nihayet beklenen emojiler için geri sayım başladı. Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen Emoji 15.0 ile sistemin ilk beta sürümünden gelen emojiler, Emojipedia portalı tarafından da resmi olarak yayınlanmıştı. Ortaya çıkan son gelişmeler, o emojilerin kısa bir süre içinde kullanıcılarla buluşacağını gözler önüne serdi.

iOS 16.4 ile gelecek emojiler belli oldu

Çok yakında iPhone kullanıcıları 31 yeni emojiye sahip olacak. Bu emojiler arasında üç yeni kalp seçeneği eklenecek. Açık mavi, pembe ve gri kalpler ile kullanıcılar sevgilerini farklı tonlarda ifade etme fırsatı elde edecek. Öte yandan yeni bir şaşıran surat emojisi ve farklı cilt tonlarında bir şeyi iki yöne iten yeni el emojileri yayınlanacak.

iOS 16.4 ile gelecek yeni emojiler arasında geyik, eşek, kanat, karga, kaz, denizanası, sümbül, bezelye, yelpaze, zencefil, flüt, marakas, Khanda ve Wi-Fi sembolleri karşımıza çıkacak. Öte taraftan şeftali ve trol gibi iOS’un önceki sürümlerinde yer alan emojiler de muhtemelen yeni görüntüleriyle cihazlara dağıtılacak. Yakında yayınlanacak emojilerin ilk görüntülerini aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

iPhone cihazları için gelecek olan yeni emojiler, Mart ve Nisan 2023 arasında iOS 16.4 işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunulacak. Fakat güncellemenin beta sürümüne katılan kullanıcılar, muhtemelen daha erken tarihlerde bu emojilerden yararlanmaya başlayabilecek.

iOS 16.3.1 bu hafta kullanıma sunuldu

Teknoloji devi Apple bu Pazartesi, iOS 16.3.1 güncellemesini kullanıcılara dağıtmaya başladı. iPhone 8 serisi ve daha sonra çıkan cihazları destekleyen bu güncelleme ile birlikte pek çok can sıkıcı problem çözüme kavuşturuldu.

Açıklanan sürüm notlarına göre iCloud ve Siri’den Find My uygulamasına kadar birçok işlevin başarısız olmasına yönelik talepler ile ilgili problemler giderildi. Öte yandan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro cihazlarında kilitlenme algılama optimizasyonu sağlandı.

Apple, iPhone’lar için sunduğu güncellemeye ek olarak iPadOS 16.3.1, macOS Ventura 13.2.1 (22D68), watchOS 9.3.1 (20S664), tvOS 16.3.2 (20K672) ve HomePod’lar için 16.3.2 yazılımlarını da bu hafta kullanıcılarına dağıtmaya başladı.