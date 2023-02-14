Apple, iOS 16.3.1 güncellemesini yayınladı

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için yeni işletim sistemi güncellemesini kullanıcılara sundu. iOS 16.3.1 güncellemesi resmen yayınlandı. Çok sayıda cihaza gelen güncelleme, bir dizi hata düzeltmesi ve yazılım iyileştirmesiyle karşımıza çıktı. Şirket, mümkün olan en kısa süre içinde kullanıcıların bu güncellemeyi cihazlarına indirmesi gerektiğini belirtti.

iPhone kullanıcılarının canını sıkan çok sayıda hata için çözüm sunan güncelleme, kısa sürede büyük ilgi gördü. iPhone 8 serisi ve daha sonra gelen Apple imzalı akıllı telefon modelleri için yayınlanan güncelleme tüm dünyada kullanıcılara sunuldu. Öte yandan bununla birlikte şirket; iPadOS 16.3.1, macOS Ventura 13.2.1 (22D68), watchOS 9.3.1 (20S664), tvOS 16.3.2 (20K672) ve HomePod’lar için 16.3.2 yazılımlarını da dağıtmaya başladı.

iOS 16.3.1 hata düzeltmeleri ile geldi

Apple’ın sürüm notlarına göre iOS ve iPadOS 16.3.1 güncellemesi birkaç hata düzeltmesi ile birlikte geldi. iCloud ve Siri’den Find My uygulamasına kadar pek çok işlevin başarısız olmasına yönelik taleplerle ilgili sorunlar giderildi. Yeni gelen yazılım, aynı zamanda iPhone 14 ve iPhone 14 PRo modellerinde kilitlenme algılama optimizasyonları aldı.

macOS güncellemesi ile birlikte Mac cihazları için birkaç önemli hata düzeltmesi gelirken, güvenlik noktasında ise bazı iyileştirmeler yapıldı. watchOS güncellemesi, Apple Watch için önemli hata düzeltmeleri sunmaya başladı. HomePod ise akıllı evlere bağlı Siri’ye yapılan isteklerin başarısız olma ihtimali sorununa çözüm getiriyor.

iOS güncellemesi nasıl yapılır?

iOS güncellemesi yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak, iOS cihazınızın şarjı en az yüzde 50 dolu olmalıdır. Ayrıca, Wi-Fi bağlantısı veya yeterli mobil veri bağlantısı sağladığınızdan emin olun. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından “Genel” seçeneğine dokunun. “Yazılım Güncelleme” seçeneğini bulun ve dokunun. Cihazınızın mevcut iOS sürümü ile birlikte yeni sürüm mevcutsa, burada “İndir ve Yükle” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunun. Cihazınızın güncelleme dosyasını indirmesine izin verin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, cihazınız otomatik olarak güncelleme işlemine geçecektir. Güncelleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin. Bu işlem birkaç dakika ila birkaç saat arasında sürebilir, bu nedenle cihazınızın şarjının dolu olduğundan ve güncelleme işleminin tamamlanmasına kadar cihazınızı kapatmamanız gerektiğinden emin olun. Güncelleme tamamlandığında, cihazınız yeniden başlatılacaktır ve artık yeni iOS sürümünüzü kullanabilirsiniz.

iOS 16.3.1 güncellemesi alan iPhone modelleri ise şu şekilde sıralanıyor: