Intel Core Ultra işlemcili yeni Acer Aspire Vero 16 bilgisayarlar çıktı

Aylardır heyecanla beklenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’in 2024 ayağı nihayet başladı. Etkinlikte boy gösteren markalardan bir tanesi olan Acer yeni Intel Core Ultra işlemcilerden güç alan üst düzey donanıma sahip Aspire Vero 16 dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya sundu.

Intel’in geliştirmiş olduğu yeni laptop modelleri CES 2024‘ün dikkat çeken duyurularından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Karbon nötr garantisi ile öne çıkan seçenek, aynı zamanda iddialı performans vaadi ve enerji verimliliği konusundaki yetenekleri sayesinde de beğeni toplamayı başarıyor. Peki ya yeni dizüstü bilgisayarlarda bizleri ne gibi özellikler bekliyor? İşte detaylar…

Acer Aspire Vero 16 yüksek performansıyla karşımıza çıktı

Acer’ın Vero serisine dahil ettiği yeni dizüstü bilgisayarlar, ekolojik bir yaklaşım benimsenerek geliştirildi. Büyük bir çevresel hassasiyetle tasarlanan ürün, aynı zamanda performans konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmayacak iddialı bir yapılandırmaya sahip. Incel Core Ultra 7 işlemciye sahip olacağı ve Intel AI Boost ile üstün bilgi işlem deneyimlerine kapı aralayacağı tahmin edilen cihaz, tek bir şarj sayesinde 10,5 saate kadar pil desteğine kapı aralayacak.

CES 2024’te sergilenen Acer Aspire Vero 16 ayrıca üretken yapay zeka desteği sayesinde birçok zorlu görevde yardım alacak. Bunun için Microsoft’un Windows işletim sistemlerine yönelik hizmeti Copilot’tan yararlanılacak. Öte yandan AI desteğine sahip PurifiedVoice özellikli 1440p QHD webcam, video konferans deneyimleri için oldukça kalietli bir ses ve görüntü deneyimi sunacak.

16 GB LPDDR5 RAM kapasitesi ve 2 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama desteği ile gelen cihaz, yüzde 60 PCR malzemesi sayesinde üretim aşamasında CO2 emisyonunu minimum seviyeye indiren bir tasarım anlayışıyla geliyor. OceanGlass dokunmatik yüzey okyanus bazlı plastikten tasarlanırken, ambalaj tasarımı ise yüzde 100 olarak geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıyor.

Uygun fiyatlı Acer Aspire Go duyuruldu

Acer’ın tanıttığı bir diğer dizüstü bilgisayar serisi ise yeni Aspire Go modelleri oldu. Uygun fiyatı ile öne çıkan Acer Aspire Go 15 ve Go 14 modelleri Intel Core i3 N serisi işlemleri kalbinde taşıyor. Öte yandan Go 14 modelinin ayrıca 10 saat pile sahip AMD Ryzen 7000 serisi işlemcili bir sürümü de bulunuyor.

İnce bir çerçeve tasarımına sahip olan cihazlar, 16:10 en-boy oranıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Windows’un Copilot hizmetiyle entegre bir şekilde çalışan cihazlar, yüksek performans vaadini çevresel hassasiyetle birleştirerek sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Açıklanan bilgilere göre Acer Aspire Vero 16 modeli Mart ayından itibaren 1.199 Euro’dan satışa çıkacak. Aspire Go 15, Şubat’ta 529 Euro başlangıç fiyatıyla satılacak. Intel işlemcili Aspire Go 14, Mart’ta 549 Euro’ya, AMD işlemciye sahip versiyonu ise 649 Euro’ya listelenecek.