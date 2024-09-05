Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 güçlü AI özellikleri ve S Pen desteğiyle tanıtıldı

Samsung bugün yeni nesil dizüstü bilgisayar serisinin ilk modeli olan Galaxy Book 5 Pro 360 ile karşımıza çıktı. IFA 2024 etkinliği ile birlikte sahneye çıkan model Intel Core Ultra Series 2 işlemcilerle yüksek performanslı ve çok yönlü bir kullanıma olanak tanıyor.

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı selefiyle pek çok ortak özellik taşıyor. Bunlar arasında tablet olarak kullanıma olanak tanıyan dönüştürülebilir tasarım, dokunmatik ekran ve yazarken ya da çizim yaparken daha fazla özgürlük sağlayan S Pen desteği bulunuyor. Bu arada S Pen’in kutudan cihazla birlikte geldiğini de belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 teknik özellikleri

Ekran: Dinamik AMOLED 2X 16″ QHD+ (2880 x 1800 piksel), VRR ile 120 Hz yenileme hızı, 10 noktalı dokunmatik ekran, 500 nit maksimum parlaklık ve %120 DCI-P3 kapsama alanı

Dinamik AMOLED 2X 16″ QHD+ (2880 x 1800 piksel), VRR ile 120 Hz yenileme hızı, 10 noktalı dokunmatik ekran, 500 nit maksimum parlaklık ve %120 DCI-P3 kapsama alanı İşlemci: Intel Core Ultra 5 veya Core Ultra 7

Intel Core Ultra 5 veya Core Ultra 7 GPU: Intel ARC Graphics

Intel ARC Graphics RAM: 16 ya da 32 GB

16 ya da 32 GB Depolama: 512 GB ya da 1 TB SSD

512 GB ya da 1 TB SSD Web kamerası: 2 MP, Full HD 1080p, çift mikrofonlu

2 MP, Full HD 1080p, çift mikrofonlu Batarya: 76 Wh pil

76 Wh pil Güç: 65W, USB-C

65W, USB-C Klavye: Özel sayısal tuş takımıyla arkadan aydınlatmalı

Özel sayısal tuş takımıyla arkadan aydınlatmalı Bağlantılar: Thunderbolt 4 ile 2x USB-C, 1x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x mikro SD kart okuyucu, kulaklık ve mikrofon için 1x P2 bağlantı noktası

Thunderbolt 4 ile 2x USB-C, 1x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x mikro SD kart okuyucu, kulaklık ve mikrofon için 1x P2 bağlantı noktası Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 İşletim sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Genişlik: 355,4 mm

355,4 mm Derinlik: 252,2 mm

252,2 mm Kalınlık: 12,8 mm

12,8 mm Ağırlık: 1,69 kg

Samsung tarafından piyasaya sürülen yeni performans canavarı laptop modeli ikinci nesil Intel Core Ultra 5 ve Core Ultra 7’yi benimsiyor. 48 TOPS’a kadar AI işleme desteğine sahip olan model, gelişmiş yapay zeka deneyimi vaat ediyor. Bunların arasında video görüşmelerinde arka planı bulanıklaştırma ve kameraya filtreler uygulama, Paint’teki Co-Creator’a erişim ve videolarda ve aramalarda gerçek zamanlı çeviri ile altyazıların kullanılması için Studio Effect desteği gibi ayrıcalıklar yer alıyor.

Cihazda yer alan en dikkat çekici işlevlerden bir tanesi ise Google tarafından geliştirilen ve ilk olarak bu yılın Ocak ayında amiral gemisi Galaxy S24 akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkan Circle to Search özelliği oluyor. Şimdiye kadar yalnızca akıllı telefon ve tabletlerde desteklenen bu özellik aramak istediğiniz bir öğeyi daire içine alarak yapay zeka yardımıyla kolayca bulmanıza imkan tanıyor.

Intel’in Müşteri Bilişim Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David Feng cihazla alakalı şunları söylüyor:

“Samsung’un son teknoloji PC çözümleriyle bir araya gelen en son Intel Core Ultra işlemciler (Series 2), AI’nın sağlayabileceği en iyiyi kusursuz bir şekilde sunmak için optimize edilmiş en üst düzey bilişim deneyimini yaratıyor. Samsung ile uzun süredir devam eden ortaklığımız, üretkenliği, yaratıcılığı ve bağlantıyı devrim niteliğinde değiştirmeyi ve kullanıcılara tutkularını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı mümkün kılıyor.”

Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Mobil eXperience İşi Yeni Bilgi İşlem Ar-Ge Ekibi Başkanı Dr. Hark-Sang Kim ise şirketin yeni laptop modeliyle ilgili şu ifadeleri paylaşıyor:

“Galaxy Book 5 serisi dünyanın dört bir yanındaki günlük görevlerini geliştirmek ve basitleştirmek isteyen Galaxy kullanıcılarına daha da ileri teknolojiye sahip yapay zeka deneyimleri sunuyor. Uzun süredir endüstri ortaklarımızla devam eden işbirliğimizin mümkün kıldığı bir vizyon ortaya çıkıyor. En güçlülerimizden biri olarak Galaxy Book 5 Pro 360, en iyi AI bilgisayar deneyimi için Galaxy’nin geniş mobil AI ekosistemiyle üst düzey performansı bir araya getiriyor.”

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 fiyatı

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı ilk olarak Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. Cihaz 1.799 Sterlin karşılığında raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.