Instagram, yorumlarda GIF desteğine başladı

Meta çatısı altında hizmet veren popüler sosyal medya platformu Instagram, yorumlarda GIF kullanma seçeneğini yayınladı. Bu özellik 2018 yılından bu yana özel mesajlarda zaten kullanılabiliyordu. DM kısmında animasyonlar ile etkileşim kurmak uzun süredir mümkünken, 2020 yılında ise hikayelerde GIF desteği sunuldu. Şimdi ise bu özellik nihayet yorumlara geldi.

Yorumlarda GIF desteği, şimdilik yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Yapılan geri bildirimlere göre şu anda bu özellikten sadece iOS kullanıcıları yararlanabilmekte. Meta, söz konusu yeniliği kademeli bir şekilde dağıtırken; iPhone kullanıcılarından sonra ise sıranın Android kullanıcılarına geleceği tahmin ediliyor. Son olarak ise muhtemelen özellik, web platformundan da kullanılabilir kılınacak.

Instagram, yorumlara gelen GIF desteği için Giphy ile anlaştı

Instagram’ın yeni özelliği oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Kullanıcıların, platformda yer alan herhangi bir gönderiye yorum yaparken, ekranda yer alan GIF simgesine dokunmaları yeterli olacak. Bununla birlikte ekranda bir arama çubuğu açılacak ve buradan kullanıcılar istediği hareketli görüntüyü yorum olarak yayınlamak üzere seçme imkanına sahip olacak.

Instagram, yorumlar kısmına getirilen GIF desteği için Giphy platformu ile iş birliği gerçekleştiriyor. 2020-2022 yılları arasında Meta çatısı altında faaliyet gösteren Giphy, daha önce uygulamada hikayeler ve özel mesajlardaki GIF seçenekleri için de hizmet veriyordu. Öte yandan platform, yine Facebook ve WhatsApp gibi Meta uygulamalarında da yer alıyor. Gerçekleştirilen bu yenilikle birlikte ise iki firma arasındaki ortaklık daha fazla büyümüş oldu.

Kendi GIF’inizi oluşturmanız mümkün

Yapılan yenilikle birlikte kullanıcılar yorum olarak gönderecekleri bir GIF bulamadıkları takdirde, hemen hızlı bir biçimde kendi animasyon görüntülerini yükleyip kullanma şansına erişebilecek. Bunun için bir Giphy hesabı oluşturmanız ve istediğiniz animasyonlu görseli eklemeniz gerekiyor. Aynı zamanda dosyayı bulmayı kolaylaştıran anahtar kelimeler eklemeyi de unutmamakta yarar var. Bu sayede yüklediğiniz GIF’i başka kullanıcıların da keşfedip kullanmalarına olanak tanıyabilirsiniz.

Meta, Instagram yorumları için gelen GIF desteğini şu anda sadece belirli kullanıcılarına açmış durumda. Bu özellikten şimdilik iOS kullanıcıları yararlanabiliyor. Aşamalı bir şekilde dağıtım süreci devam ederken, ilerleyen haftalarda platform ayırt etmeksizin tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla beklenen Android desteğine de oldukça kısıtlı bir süre kaldığını söylemek mümkün.