Instagram ve Facebook ‘meme ucu yasağını’ kaldıracak

Meta Denetleme Kurulu kritik bir adım attı. Kurul, şirketin uzun yıllardır uygulanan standartlarından birinin yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Bilindiği üzere Meta’ya ait olan Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları, ‘meme ucu kuralı’ ile kadınların göğsü açık bir şekilde fotoğraf yayınlamalarına izin vermiyor. Yapay zeka algoritması ile şirket bu görüntüleri otomatik bir şekilde tespit ediyor ve kısa bir süre içinde içeriği kaldırıyor.

Şimdiye kadar Rihanna, Miley Cyrus ve Lena Dunham gibi pek çok ünlü sanatçı, Meta’nın ‘meme ucu kuralı’ için tepki göstermişti. Geçtiğimiz aylarda ise başarılı şarkıcı Madonna, Instagram’da üstsüz bir fotoğrafını paylaştıktan birkaç dakika sonra platformun gönderiyi silmesi üzerine şirketi sert bir şekilde eleştirmişti. Şimdi geç de olsa Meta’dan bu tartışmalı yasağa ilişkin önemli bir hamle geldi. Denetleme Kurulu, yasağı revize etmeye karar verdi.

Instagram ve Facebook’ta ‘meme ucu kuralı’ için düzenleme gelecek

Meta’nın ‘meme ucu kuralı’ için düzenleme yapma sebebi, bir çiftin göğüs uçlarını kapatarak üstsüz fotoğraflar yayınlaması ile birlikte başladı. Gerçekleştirilen bu dikkat çekici eylem, büyük ameliyatlar için para toplamayı amaçlayan kampanyanın bir parçası olarak karşımıza çıktı. Fakat söz konusu hesap Facebook platformunda sansür ile karşılaştı.

Tüm dünyada büyük bir dikkat uyandıran çift, bir trans birey ve non-binary bir kişiden oluşuyor. Bununla birlikte yayınlanan fotoğraflarda her zaman trans sağlığını vurgulayan mesajlar yer alıyor. Fakat yine de bu durum, kullanıcılar gönderileri işaretledikten sonra platformun yapay zeka sistemi aracılığıyla görüntüleri kaldırmasını engelleyemedi. Yine de ses getiren eylem, amacına ulaşmayı başardı.

Meta Yönetim Kurulu, yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsel aktiviteye ilişkin topluluk standardının ‘uluslararası insan hakları kurallarına saygı duyan net kriterlere’ yönelik bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini tavsiye etti. Öte yandan şirket, büyük bir etki alanına sahip olan kullanıcılara bu tür konularda birtakım ayrıcalıklar getirmeyi de planlıyor.

Meta, büyük yankı uyandıran eyleme ilişkin çiftin karara itiraz etmesi üzerine fotoğrafları tekrar yayınladı. Aynı zamanda danışma kurulu, şirketin politikalarını ikili bir toplumsal cinsiyet vizyonuna ve erkek ile kadın bedenleri arasındaki ayrıma dayandırdığını belirledi. Ancak bu durumun interseks, non-binary ve transgender kullanıcılar için belirsizlik oluşturduğu ifade edildi. Meta sözcüleri, kurulun söz konusu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve karardan önce fotoğrafların tekrardan yayınlandığını belirtti. Aynı şekilde şirketin, platformu tüm kullanıcılar için daha güvenli bir hale getirmek için yeni politikalar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Şirketin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: “Platformlarımızı herkes için daha güvenli bir hale getirmeye yardımcı olmak adına politikalarımızı sürekli şekilde güncelliyoruz. LGBTQ+ topluluğunu desteklemek için daha fazlasının yapılabileceğini biliyoruz. Çeşitli konularda ve ürün iyileştirmelerinde uzmanlarla ve LGBTQ+ savunucusu kuruluşlar ile çalışıyoruz.”

Meta, 60 gün içinde kuruldan gelen tavsiyeler ile ilgili bir kararda bulunacak. Pek çok kişi, alınacak kararla beraber Instagram ve Facebook platformlarında ‘meme ucu yasağının’ kaldırılacağını tahmin ediyor.