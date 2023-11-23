Instagram, Reels indirme özelliği getirdi

Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram, artık uygulama üzerinden doğrudan Reels indirme imkanı sunmaya başladı. Platformun kararlı sürümünde Android ve iOS kullanıcıları için Reels videolarını galerilerine indirme seçeneği karşımıza çıkıyor. İlk olarak Haziran ayında yayınlanan ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar ile sınırlı tutulan özellik, nihayet küresel olarak tüm kullanıcılara erişti.

Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından doğrulanan bu özellik, herkese açık hesaplardaki videolarda kullanılabiliyor. Kilitli hesaplarda yer alan videoların indirilmesine izin verilmiyor. Fakat yine de tüm kullanıcılar, videolarını indirmelerine izin veren seçeneği aktif etme ya da devre dışı bırakma opsiyonundan yararlanabiliyor.

Instagram Reels indirme özelliği TikTok’takine benzer bir şekilde çalışıyor

Instagram’ın haber kanalında Adam Mosseri, yeni özelliğin oldukça basit bir şekilde kullanılabileceğini açıkladı. TikTok’takine benzer bir kullanıma sahip olan bu yenilik, “Sevdiğiniz bir Reel indirilemiyorsa, yine de üç nokta simgesine dokunup uygulamada daha sonra izlemek üzere kaydedebilirsiniz” dedi.

İndirmeye izin veren videolarda ise Paylaş butonuna basıp İndir simgesine dokunmanız yetecek. Akıllı telefonunuzun galerisine kaydedilecek videoda Instagram filigranı ve içeriğin sahibi olan profilin adı yer alacak. Bu anlamda görsel açıdan da TikTok’takine benzer bir görünüm sağlanıyor.

Instagram’ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen Çinli sosyal ağ TikTok, yıllardır zaten yerel olarak indirme desteği sunuyor. Instagram ise henüz bu özelliğe yeni sahip oluyor. Uzun bir süredir kullanıcıların ısrarla talep ettiği fonksiyon henüz bugün karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar Instagram Reels videolarını indirme işlemi için kullanıcılar üçüncü taraf internet siteleri ve resmi olmayan uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu.

Instagram Reels videoları nasıl indirilir?

Instagram’dan Reels indirmek için artık üçüncü taraf platformlara yönlenmek zorunda kalmayacaksınız. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Android ya da iOS uygulamasında indirmek istediğiniz bir Reels videosuna girin.

Paylaş simgesine basın.

İndir simgesine dokunun.

Akıllı telefonunuzun galerisinde videoya göz atın.

Reels videolarının indirilmesi nasıl engellenir?

Reels videolarını indirme seçeneği sunan Instagram, bununla birlikte içeriklerinin başkaları tarafından indirilmesini istemeyen kullanıcılar için de bir seçeneği karşımıza çıkarıyor. Reels videolarınızı başkalarının indirmesini engellemek için şu adımları takip edebilirsiniz: