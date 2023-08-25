Instagram görüldü bilgisi kapatma özelliğini test ediyor

Yaklaşık 3 milyar kullanıcı sayısıyla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında bulunan Instagram, diğer bütün sosyal ağlarda olduğu gibi, kullanıcılarına doğrudan mesajlaşma sırasında “Görüldü” bilgisi özelliğini sunuyor. Bu fonksiyon sayesinde gönderdiğiniz bir mesajın alıcı tarafa ulaşıp ulaşmadığını ve mesajınızın okunup okunmadığını anlayabiliyorsunuz.

Ancak bazen görüldü bilgisi, genellikle karşı tarafta “anlık yanıt” beklentisi yaratan ve hem göndericiyi hem de alıcıyı gereksiz bir baskı altına sokan bir özellik olarak tasvir ediliyor. Bu sebeple de kullanıcılar, mesajları okuduklarını karşı tarafta belirtmeden veya kendilerini anında cevap vermek zorunda hissetmeden iletişim kurmak isteyebiliyorlar. Sosyal medya platformu ise üyelerinin bu isteğine cevap verecek bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

Instagram, görüldü bilgisi kapatma seçeneğini yakında sunacak

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre, Instagram platformuna çok yakında görüldü bilgisi kapatma seçeneği getirilecek. Ortaya çıkan bu iddialar, tersine mühendislik yöntemiyle Instagram’ın kaynak kodlarını inceleyerek, uygulamaya eklenecek yeni özellikleri açığa çıkaran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı.

#Instagram is working on the ability to disable the seen status in Direct chats 👀 pic.twitter.com/HmDPSQNSkU — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 25, 2023

Alessandro Paluzzi’nin aktardığı bilgilere göre, görüldü kapatma seçeneği Instagram’ın Ayarlar kısmında bulunan “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne eklenecek ve tercihe bağlı bir seçenek olarak bırakılacak. Yani varsayılan olarak okundu bilgisi sosyal medya platformundan tamamen kaldırılmayacak, isteyen kullanıcılar yine kendi rızasıyla bunu etkinleştirebilecekler.

Öte tarafta, gelen bir mesajı okuduğunu karşı tarafın anlamasını istemeyen kullanıcılar ise, yeni özellik sayesinde bu isteğini gerçekleştirebilecekler. Görüldü durumunu kapatmak için yapılması gereken tek şey; Instagram uygulamasındaki Hesap Ayarları alanına girip buradan Gizlilik ve Güvenlik bölümünü bulup, ardından “Disable seen status (Görüldü durumunu kapat)” seçeneğini etkinleştirmek olacak.

Bu işlemi yaptıktan sonra, herhangi bir kişinin size göndermiş olduğu mesajı okuduğunuzda, artık onun ekranında “Görüldü” yazısı yazmayacaktır. Aynı şekilde sizin gönderdiğiniz mesajları okuyup okumadığını da anlayamayacaksınız. Çünkü Instagram, görüldü bilgisini hem gönderici hem de alıcı taraf için kapatıyor, yani tek taraflı olmuyor.

Son zamanlarda yapay zeka çalışmalarına da hız kazandıran Instagram’ın bu yönde de adım atması, platformun kullanıcı gizliliği ve kullanıcı deneyimi konusundaki duyarlılığını gösteren bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Ancak henüz bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir tarih bilgisi yer almıyor. Edinilen bilgilere göre Instagram hala özelliği test ediyor ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapma aşamasında bulunuyor. Öte tarafta bu tür güncellemelerin, genellikle test aşamalarının ardından geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmasının zaman alabildiğini de unutmamak gerekiyor.