Instagram görüldü bilgisi kapatma özelliğini test ediyor

Yaklaşık 3 milyar kullanıcı sayısıyla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında bulunan Instagram, diğer bütün sosyal ağlarda olduğu gibi, kullanıcılarına doğrudan mesajlaşma sırasında “Görüldü” bilgisi özelliğini sunuyor. Bu fonksiyon sayesinde gönderdiğiniz bir mesajın alıcı tarafa ulaşıp ulaşmadığını ve mesajınızın okunup okunmadığını anlayabiliyorsunuz.

Ancak bazen görüldü bilgisi, genellikle karşı tarafta “anlık yanıt” beklentisi yaratan ve hem göndericiyi hem de alıcıyı gereksiz bir baskı altına sokan bir özellik olarak tasvir ediliyor. Bu sebeple de kullanıcılar, mesajları okuduklarını karşı tarafta belirtmeden veya kendilerini anında cevap vermek zorunda hissetmeden iletişim kurmak isteyebiliyorlar. Sosyal medya platformu ise üyelerinin bu isteğine cevap verecek bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre, Instagram platformuna çok yakında görüldü bilgisi kapatma seçeneği getirilecek. Ortaya çıkan bu iddialar, tersine mühendislik yöntemiyle Instagram’ın kaynak kodlarını inceleyerek, uygulamaya eklenecek yeni özellikleri açığa çıkaran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı.

#Instagram is working on the ability to disable the seen status in Direct chats 👀 pic.twitter.com/HmDPSQNSkU

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 25, 2023