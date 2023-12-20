Instagram gönderi paylaşmadan önce ‘profil önizlemesi’ sunuyor

Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram, her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcılarına daha iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışmaya devam ederken, platformun son yeniliği ise gönderi paylaşmadan önce karşımıza çıkan yeni “profil önizlemesi” seçeneği oldu. Bu sayede kullanıcılar, sosyal ağda yeni bir fotoğraf ya da video paylaşımı yapmadan evvel içerik tablosunun görünümünü ve düzenini kontrol etme fırsatına sahip olacak. Bu yenilik özellikle de sıralı ve görsel olarak birbirine bağlı gönderiler paylaşan kullanıcılar için oldukça ideal bir çözüm sunacak.

Kullanıcıların paylaştıkları gönderilerin sırasını düzenlemeyi oldukça pratik bir şekilde kolaylaştırmaya katkıda bulunacak olan yeni özellik oldukça basit çalışacak. Bunun için kullanıcılar, fotoğraf ya da videodan oluşan gönderilerini yayınlamadan hemen önce “önizlemeyi gör” düğmesiyle karşılaşmaya başlayacak. Şu anda az sayıda kullanıcı tarafından test edilmeye başlanan işlev, kademeli bir şekilde dağıtılmaya devam ederek ilerleyen günlerde muhtemelen tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

Instagram “profil önizlemesi” özelliği nasıl kullanılır?

Instagram, gönderi tablosunda profil önizlemesi yapmak isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenek sunuyor. Bunun için yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak, aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

Yeni bir gönderi yayınlamak için alt tarafta yer alan “+” (artı) butonuna basın.

Yayınlamak istediğiniz görsel ya da görselleri seçip “İleri” düğmesine dokunun.

Görüntülerin altında yer alan “Önizlemeyi gör” yazısına tıklayın.

Sağ alt köşede bulunan “Bitti” butonuna basın.

Gönderiyle ilgili ayarlarınızı tamamladıktan sonra yayınlamak üzere “Paylaş” butonuna dokunun.

Instagram’ın yeni özelliği, profil tasarımında estetiğe önem veren kullanıcılar için oldukça ilgi çekici bir araç olacak gibi görünüyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, profillerinde kendi görsel düzenlerini daha rahat bir biçimde oluşturma imkanına sahip olmaya başlayacak. Paylaşacağınız gönderilerin profilinize uyum sağlayıp sağlamayacağını önceden tespit edip düzenlemelerde bulunmanıza imkan sağlanacak.

Pocket-Link tarafından aktarılan bilgilere göre Instagram için gelen yeni “profil önizlemesi” özelliği şu anda az sayıda kullanıcı tarafından erişilebiliyor. Kademeli bir şekilde kullanıcılara sunulan yenilik, çok yakında dünya çapında tüm kullanıcılara sunulacak. Henüz bu özelliğe ulaşamadıysanız, Google Play Store ya da Apple App Store’dan uygulamaya yeni bir güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.