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    Instagram çöktü mü? Kullanıcılardan üst üste şikayetler geliyor

    "Instagram çöktü mü?" sorusu sosyal medyada tartışılıyor. Platformda gece saatlerinden bu yana can sıkıcı bir hata görülüyor.
    Instagram neden çöktü?

    Instagram çöktü mü? Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması Instagram dünya genelinde büyük bir hata ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kullanıcılar diğer sosyal ağlardan “Instagram neden çöktü?” sorusunun cevabını arıyor. Gece saatlerinden bu yana platformda aynı sorun görülmeye devam ediyor.

    Peki ya söz konusu Instagram hatası ne zaman düzelecek? Hem PC hem de mobil platformlarda görülen sorun için Meta ekibi hızlıca kolları sıvadı. “Instagram neden çöktü?” diye merak edenler için konuya ilişkin bilinen tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

    Instagram çöktü mü? DownDetector açıkladı

    DownDetector tarafından aktarılan bilgilere göre Instagram’da bu gece saat 03:00 sularında kullanıcılardan çok sayıda hata bildirimi gelmeye başladı. Türkiye’de de olduğu gibi tüm dünyada yaşanan bu sorun, kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda oturum açma konusunda hata veriyor.

    Sosyal medya uygulamalarında bu tarz hatalar sık sık karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda da X (eski adıyla Twitter) platformu yine benzer bir sorunla gündeme gelmişti.

    Instagram çöktü mü?
    Görsel: DownDetector

    “Instagram çöktü mü?” sorusunun cevabını arayanlar için platformda gece saatlerinden bu yana kullanıcılar, aniden hesaplarından çıkış yapıldıklarını gördü. Bu noktada birçok kişi, hesaplarının hackerlar tarafından hacklendiğini düşündü. Fakat böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmekte yarar var.

    “Instagram neden çöktü?” sorusu hala daha sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, ortaya çıkan bu problemin hem mobil cihazlarda hem de PC’de görüldüğü aktarıldı. Ancak yine de şimdiye kadar şirketten konuyla alakalı olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Instagram ya da Meta ekibinden açıklama gelince yeniden sizleri bilgilendireceğiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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