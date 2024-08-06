Infinix Note 40X 5G uygun fiyatı ve 108 MP kamerasıyla tanıtıldı

Infinix Note 40X 5G teknik özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için öne çıkan bu seçenek, bütçe dostu fiyatına rağmen orta seviye pazarda dikkat çeken bir donanım sunuyor. Cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar nihayet gün yüzüne çıktı.

Infinix’in uygun fiyatlı yeni telefonu etkileyici bir tasarıma sahip. Arka tarafta dikkat çekici bir kamera modülü tasarımı sunan seçenek, canlı renk seçenekleriyle ilgi odağı haline geliyor. Aynı zamanda telefonun ön kısmında iPhone 15 serisinde yer alan Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliği karşımıza çıkıyor.

Infinix Note 40X 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 120 Hz frekanslı ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 120 Hz frekanslı ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, P2 ve stereo ses

5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, P2 ve stereo ses Batarya kapasitesi: 18 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

18 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı XOS 14 kullanıcı arayüzü

Yeni Infinix telefonu 6,78 inçlik düz bir IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan modelde 120 Hz yenileme hızıyla son derece akıcı bir ekran performansı vaat ediliyor. Yan tarafta parmak izi okuyucusu yer alıyor.

iPhone benzeri bir kamera modülü sunan cihazda 108 MP ana kameraya yer veriliyor. Cihazın ikili kamera setinde ayrıca 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 2 MP selfie kamerası sunuluyor. Böylelikle telefon fiyatına göre ideal bir kamera performansı ortaya koyuyor.

Infinix Note 40X 5G modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyor. 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ayrıca daha fazla hafıza için microSD kart girişi sunuluyor.

5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan orta seviye akıllı telefon modeli 18 watt hızlı şarj desteği sağlıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan XOS 14 kullanıcı arayüzü ile hizmet sunuluyor. Telefonun bir diğer öne çıkan özelliği ise ilgi çekici yapay zeka (AI) özellikleri oluyor. Örneğin fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma, duvar kağıdı oluşturma, uygulama performansını artırma ve çeşitli fotoğraf düzenleme araçları karşımıza çıkıyor.

Infinix Note 40X 5G fiyatı

Infinix’in uygun fiyatlı yeni telefonu 9 Ağustos tarihinden itibaren Hindistan’da raflarda boy göstermeye başlayacak. Cihazın başlangıç fiyatı 14.999 rupi olacak. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 6 bin TL’ye tekabül ediyor.

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