Gemini 3.5 Live Translate ile anlık çeviri dönemi başlıyor: Türkçe desteği de mevcut

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Google, Gemini 3.5 Live Translate modelini duyurdu.

Bu yeni model, kullanıcıların farklı dillerde herhangi bir duraksama yaşamadan akıcı bir şekilde konuşmasına imkan sağlıyor.

Yapay zeka, sesli çevirileri gerçek zamanlı ve doğal bir tonda gerçekleştirerek gecikme sorununu ortadan kaldırıyor.

Teknoloji devi Google, Gemini 3.5 Live Translate modelini resmen duyurdu. Bu yeni yapay yapay zeka modeli, kesintisiz ses çevirisi ve kusursuz bir deneyim sağlamak üzere hizmet veriyor.

Yeni model şu anda Android ve iOS cihazlarında Google Meet ve geliştiricilere Gemini Live API ile Google AI Studio aracılığıyla sunuluyor. Google bu modelle beraber iletişimde dil bariyerini tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

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Gemini 3.5 Live Translate neler sunuyor?

Google’ın yeni gelişmiş AI modeli, 70’ten fazla dili otomatik olarak algılayabiliyor. Aynı zamanda konuşmacının tonlamasını, ritmini ve sesini koruyarak çevrilmiş konuşma üretebiliyor.

Platformun yanıt vermeden önce kullanıcının konuşmasını bitirmesini beklemeye gerek bulunmuyor. Gemini 3.5 Live bağlamı yakalama ve anında yanıt üretme arasındaki dengeyi optimize ederek konuşmayı sürekli olarak üretiyor.

Google’dan gelen bilgilere göre platform neredeyse anlık yanıtlar sunarak en fazla birkaç saniyelik gecikmeler barındırıyor. Bununla birlikte çeviriyi doğrudan ekranda okumak için transkript seçeneği de sunuluyor.

Konuşma tamamen gerçek zamanlı olarak işleniyor. Model, ayarlarda manuel olarak yapılandırmaya gerek kalmadan çok dilli girişi işliyor.

Öte yandan çok gürültülü veya tahmin edilemeyen ortamlarda bile çok iyi çalışabiliyor. Bu da onu toplantılar, dersler, aramalar veya diğer etkinlikler gibi çeşitli bağlamlar için özellikle uygun hale getiriyor. Güncelleme şu anda hem Android hem de iOS’ta küresel olarak kullanıma sunuluyor.

Eğer yanınızda kulaklık yoksa, dinleme modunu da etkinleştirebilirsiniz. Tıpkı normal bir sesli görüşmede olduğu gibi telefonu kulağınıza tutarak çeviriyi özel olarak ve gerçek zamanlı olarak dinleyebilirsiniz.

Google gizlilik konusunda ise yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için her ses dosyasının, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tanımlayan algılanamaz bir imza olan SynthID’yi entegre ettiğini belirtiyor.

Son olarak Gemini 3.5 Live Translate’in Türkçe de dahil olmak üzere 70’ten fazla dil desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.