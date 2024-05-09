Huawei yeni tablet ve dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde yeni ürünlerini tüketicilere duyurdu. Şirket etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarlarını ve tablet modelini karşımıza çıkardı.

Şirketin tanıttığı ürünler arasında performans canavarı bir deneyim vaat eden MateBook X Pro, yenilenmiş MateBook 14 2024 ve MatePad 11.5″S tablet cihazı duyuruldu. İşte ürünlerle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Huawei MateBook X Pro

Kompakt bir yapıya sahip olan MateBook X Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 3,1K çözünürlüklü 14.2 inçlik OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Dokunmatik ekran desteğine sahip cihazda 1.000 nit tepe parlaklık ile beraber %100 A dobe sRGB ve DCI-P3 renk üretimi sağlanıyor.

Kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan cihazda ekran yansımalarını yüzde 70’e kadar azaltacak ve mavi ışık emisyonunu düşürecek optimizasyonlar sağlanıyor. 32 GB RAM kapasitesi sunan laptop modelinde 2 TB dahili depolama alanı yer alıyor.

Huawei MateBook X Pro modeli Intel Core Ultra 7 işlemcili sürümüyle 1.999 Euro karşılığında satılıyor. Bunun yanı sıra cihazın Intel Core Ultra 9 işlemciye sahip versiyonu 2.499 Euro fiyat etiketiyle listeleniyor.

Huawei MateBook 14 2024

MateBook 14’ün yenilenmiş sürümüyle karşımıza çıkan Huawei, cihazın kasasını baştan aşağı yeniden tasarlıyor. Yeni bir yeşil renk opsiyonu getiren cihazda ayrıca selefine kıyasla önemli iyileştirmeler sunan yeni bir klavye de bulunuyor.

Intel Core Ultra 5 ve Ultra 7 işlemci seçenekleriyle duyurulan yeni MateBook 14 2024 modeli 14 inçlik OLED ekranla geliyor. 2,8K çözünürlük kalitesiyle gelen cihazda 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sağlanıyor.

Huawei MateBook 14 2024’ün fiyatı rsemen açıklandı. Cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip Intel Core Ultra 5 sürümü 1.099 Euro’dan satışa çıktı. 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı Intel Core Ultra 7 versiyonu ise 1.399 Euro karşılığında satılıyor.

Huawei MatePad 11,5″S

İki dizüstü bilgisayar modelinin yanı sıra ayrıca yeni tabletini de karşımıza çıkaran Huawei, MatePad 11.5″S ile kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor. Yansımaları azaltma ve ekranda okunabilirliği artırma gibi avantajlara sahip PaperMatte Display ile gelen ilk Android tablet olarak lanse edilen cihaz, birçok yenilikçi teknolojiye ev sahipliğinde bulunuyor.

NearLink teknolojisiyle ekrana yazı yazarken gecikmeyi azaltmaya yardımcı olan üçüncü nesil M-Pencil da karşımıza çıkıyor. Öte yandan şirket, düşük gecikme vadeden yeni tescilli GoPaint yazılımını da duyurdu. Bu sayede kullanıcıların oldukça doğal bir çizim deneyimine ulaşabilecekleri ifade edildi.

144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 2,8K çözünürlük kalitesi ile gelen Huawei MatePad 11,5″S tablet cihazı hem iş hem de eğlence odaklı kullanıma uygun bir seçenek olarak görülüyor. Huawei Histen 9.0 ses teknolojisiyle gelen cihazın 510 gramlık hafif bir yapıya sahip olduğu, bu sayede kompakt bir kullanım sunduğu ifade ediliyor.

Huawei’nin yeni tableti Avrupa pazarında satışa sunuldu. Cihaz 399 Euro fiyat etiketiyle listelenmeye başladı.