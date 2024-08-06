Huawei MatePad Pro 12.2 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei bugün yeni amiral gemisi tablet modeli ile karşımıza çıktı. Huawei MatePad Pro 12.2 içerik üreticilere odaklanan etkileyici yapısıyla dikkatleri üzerinde topladı. Huawei’nin yeni tableti piyasada yer alan en hafif yapıya sahip 12 inç tablet olarak öne çıkıyor. Yalnızca 508 gram ağırlığa sahip olan tablet modeli arka kısımda yer alan ultra ince cam kaplaması sayesinde bu formu yakalıyor.

Şık ve zarif bir tasarımla gelen ürünün çift katmanlı OLED ekrana sahip olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra ayrıca Çin versiyonunda yer alan Tianshenghuihua adlı çizim uygulamasının da yeni sürümüyle güncellendiği belirtildi. Bu uygulama yeni çizim yapmaya başlayan kullanıcılar için yapay zeka odaklı çeşitli kaynaklar sunuyor. Aynı zamanda daha gerçekçi çizimler sunmayı vaat eden birtakım fırçalar yer alıyor. Cihaz dijital çizim sanatı için işlevsel özellikler sunuyor.

Huawei MatePad Pro 12.2 içerik üreticilere odaklanıyor

Etkileyici ekran deneyimi, yüksek performansı ve dijital çizim odaklı işlevleri ile öne çıkan yeni Huawei tableti içerik üreticiler kullanışlı bir yapıya sahip. Henüz ne yazık ki cihazın işlemcisi ve pil ömrü ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak yine de tahminlere göre tabletin Kirin 9010W yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Aynı zamanda cihazın 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh’lik devasa bir pilden güç alacağına işaret ediliyor.

Huawei MatePad Pro 12.2 ekran özellikleri dikkat çekiyor. Son derece başarılı bir ekranla karşımıza çıkan cihaz isminden de anlaşılacağı üzere 12,2 inçlik bir boyuta sahip. Bu ekranda 2.000 nit tepe parlaklık oranı, 144 Hz’lik olağanüstü akıcılıkta yenileme hızı, P3 renkli oyun, 2.8K çözünürlük kalitesi yer alıyor.

Aynı zamanda tablet ekranının çift katmanlı OLED panelle geldiği vurgulanıyor. Bu panel sayesinde dayanıklılık oranının üç kata kadar güçlendirildiği söyleniyor. Ayrıca yüzde 33 oranında daha fazla enerji verimliliği vaat ediliyor. Tüm bu özellikler sayesinde cihaz Huawei’nin şimdiye kadarki en gelişmiş ekranına sahip tableti oluyor.

Arka tarafta 13 MP ana kamera ile gelen cihaz önde ise 8 MP selfie kamerası sunuyor. Sekiz hoparlör desteğine sahip olan model M-Pencil dijital kalem desteği sağlıyor. Ayrıca Huawei Star Leap klavye de destekleniyor.

Huawei MatePad Pro 12.2’nin fiyatı belli oldu

Çin’de Flowing Gold, Xuan White ve Inkstone Black renk seçenekleri ile piyasaya çıkan Huawei MatePad Pro 12.2 cihazının fiyatı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre cihazın 12 GB+256 GB’lık versiyonu 4.299 Çin Yuanı (yaklaşık 20 bin TL) karşılığında satılıyor. Ayrıca 16 GB+1 TB’lık sürüm de bulunuyor. Bu gelişmiş seçenek ise 8.299 Çin Yuanı (yaklaşık 39 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.