Huawei, HarmonyOS’u daha fazla insana ulaştırmak istiyor

Çinli teknoloji devi Huawei yaklaşık beş yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ambargo cezasıyla karşılaştı. ABD’nin halen daha uygulamaya devam ettiği bu ambargo, Huawei akıllı telefon ve tabletlerinin Google uygulamalarına erişmesine engel oldu. Bu cihazlarda Google Mobile Services hizmetleri sonlandırılırken, Huawei’nin buna karşılığı gecikmedi.

2019 yılında HarmonyOS yazılımını piyasaya süren Huawei, Android işletim sistemini temel alan bu yazılımla Google’ın boşluğunu kapatmaya çalıştı. Her geçen gün büyümeye devam eden bu yazılım, şirket içi bir ekosisteme dönüştü. HarmonyOS NEXT’in gelecek sürümüyle tamamen bağımsız bir yapıya sahip olması beklenen yazılım, iOS ve Android’e karşı güçlü bir rakip haline geldi.

HarmonyOS’u Android ve iOS işletim sistemleri ile rekabet edebilecek seviyeye geçirmek üzere çalışan Huawei ekibi, başta Çin olmak üzere küresel çapta bu yazılımı daha fazla kullanıcısıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket, daha fazla geliştiricinin HarmonyOS’a özel uygulamalar üretmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Huawei, HarmonyOS’u üçüncü büyük mobil işletim sistemi yapmayı hedefliyor

Huawei CEO’su Eric Xu, Analyst Summit etkinliğinde yapmış olduğu açıklamada konuya ilişkin birçok detay paylaştı. HarmonyOS yazılımını küresel pazarda öne çıkarma noktasında faaliyetlerini sürdüren şirket, yazılımı mümkün olduğu kadar çok insanla buluşturmayı hedeflediğini bildirdi. Burada öncelik ilk olarak Çin pazarına verilirken, yavaş yavaş diğer ülkelerde de yazılımın popülaritesinin artmasının beklendiği ifade edildi.

Xu’nun yaptığı açıklamaya göre Çin pazarındaki Huawei kullanıcıları, vakitlerinin yaklaşık yüzde 99’unu 5 bin büyük mobil uygulamada harcıyor. Şirketin bu noktada hedefi ise söz konusu uygulamaları HarmonyOS işletim sistemine taşımak olacak. İşletim sistemleri ile uygulama ekosistemini birleştirmeyi hedefleyen yönetici, halihazırda 4 binden fazla uygulamanın zaten HarmonyOS’a uyarlandığını, diğer uygulamaların da yakında platforma geleceğini bildirdi.

Android ve iOS için güçlü bir alternatif olmaya hazırlanan HarmonyOS, dünyanın üçüncü büyük mobil işletim sistemi konumuna yükselmeyi hedefliyor. ABD pazarında yaşadığı zorluklara rağmen çözüm üretmekten vazgeçmeyen şirket, küresel pazarda geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmayı planlıyor.

Huawei neden ABD’de yasaklandı?

2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın “Ticari Kısıtlama Listesi”ne eklenen Huawei’nin ülkede ürünlerini satması yasaklandı. ABD hükümetinin bu kararı, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle alındı. Huawei’nin Çin hükümetiyle yakın ilişkileri olduğu ve ABD’nin telekomünikasyon altyapısına karşı casusluk riski barındırdığı bildirildi.

Huawei her ne kadar tüm bu iddiaları reddetse de Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan siyasi gerilim, olayları bu noktaya taşıdı. Her iki ülkenin de birbirlerine karşı çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladığı bilinirken, bu durumdan etkilenen şirketlerden biri de Huawei oldu.