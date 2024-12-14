Huawei, EMUI 15 güncellemesini global olarak duyurdu

Huawei, global telefonlar için yeni EMUI 15 güncellemesini duyurdu.

Android 15 işletim sistemini temel alan kullanıcı arayüzü ile ilgili ilk resmi detaylar paylaşıldı.

Yeni güncelleme, Huawei Mate X6 ile birlikte piyasaya çıktı.

Çinli teknoloji devi Huawei, global olarak akıllı telefonlar için yeni işletim sistemi arayüzü EMUI 15 ile karşımıza çıktı. Yeni yazılım güncellemesini küresel çapta kullanıcılarla buluşturan şirket, kullanıcı deneyimini iyileştiren birbirinden işlevsel yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

Daha akıcı bir mobil deneyim vaat eden yeni Huawei güncellemesi, Avrupa pazarında 1.999 Euro fiyat etiketiyle giriş yapan yeni katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X6 ile birlikte sunuldu. Peki ya EMUI 15’in özellikleri neler? İşte Huawei’nin son güncellemesiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

EMUI 15 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

Huawei Central tarafından aktarılan bilgilere göre son EMUI güncellemesi, Huawei’nin telefonlara yeni hava durumu efektleri ve kilit ekranında telefonu salladıkça değişen emojiler ve hatta ekrana iki kez dokunarak erişilebilen sanal bir basketbol oyunu gösteren etkileşimli duvar kağıtları gibi yeni özellikler getiriyor.

EMUI 15 güncellemesi ile gelen bir diğer yeni özellik ise Huawei Mate X6 gibi büyük ekranlı telefonlarda üç adede kadar uygulamayı yan yana çalıştırarak kullanıcı verimliliğini artırma seçeneği oluyor. Kullanıcılar için daha işlevsel bir mobil deneyime kapı aralayan bu özellik, multitasking konusunda verimlilik sağlıyor.

Öte yandan güncelleme, siz fark etmeden birisi ekranınıza baktığında da sizi uyarıyor. Güvenlik odaklı yenilik, bunu yapabilmek için cihazın ön kamerasını ve yapay zekasını kullanıyor. Uyarı hem telefon ekranında hem de eşleştirilmiş saatlerde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

EMUI 15 alacak Huawei telefonlar henüz açıklanmadı

Huawei şimdilik ne yazık ki EMUI 15 için bir yayın takvimi sunmadı, Dolayısıyla şu anda maalesef yeni güncellemeyi alacak telefon modellerinin hangileri olacağı belirsizliğini koruyor. Çinli şirketten bu konuda çok yakında yeni bir duyuru gelmesi bekleniyor.