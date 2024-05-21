Honor X9b’nin Türkiye fiyatı belli oldu

Honor tarafından geçen yılın Ekim ayında piyasaya tanıtılan Hobor X9b modeli bugün resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk olarak Çin’de duyurulan cihaz, nihayet geç de olsa ülkemizde satışa sunuldu.

Orta segment akıllı telefon pazarına hitap eden Honor telefonu etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun bir bekleyişin ardından ülkemize gelen cihaz, güçlü donanımıyla raflarda öne çıkan bir seçenek olmaya aday görünüyor. İşte Honor X9b’nin Türkiye fiyatı, teknik özellikleri ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Honor X9b’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Uzun bir süredir ülkemizde heyecanla beklenen Honor X9b’nin Türkiye fiyatı resmen duyuruldu. Ülkemizde resmi olarak satışa sunulmaya başlanan model, Honor Türkiye garantisiyle listeleniyor. Siyah, yeşil ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen telefon, 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Yüksek performanslı bir donanıma ev sahipliği yapan Honor X9b şu anda çeşitli perakende satış mağazalarında listelenmeye başlamış durumda. Hepsiburada ya da Teknosa üzerinden cihazı edinmek mümkün.

Honor X9b özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED panel, 1200 x 2652 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç AMOLED panel, 1200 x 2652 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM kapasitesi: 12 GB RAM bellek

12 GB RAM bellek Dahili depolama alanı: 256 GB

256 GB Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 5800 mAh pil ve 35 watt hızlı şarj desteği

5800 mAh pil ve 35 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

6,78 inçlik büyük bir ekrana sahip olan Honor modelinde 1200×2652 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı sağlanıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alan cihaz, Adreno 710 GPU ile geliyor. Daha önce Vivo Y200t, Realme P1 Pro, Sony Xperia 10 VI, Vivo V30e ve Realme 12 Pro gibi modellerde de gördüğümüz bu işlemci, kullanıcı dostu bir performans vaat ediyor.

12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen cihaz, 35 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzüyle çalışan model, 108 MP ana kameraya ek olarak 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensörle karşımıza çıkıyor. Cihazın ön kısmındaysa 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.