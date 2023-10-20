108 MP kameralı Honor X9b piyasaya çıktı

Honor bugün yeni akıllı telefonu ile hayranları karşısına çıktı. Çinli teknoloji şirketi, orta segment pazarına yönelik modeliyle fiyat-performans odaklı güçlü bir deneyim vaat ediyor. Şık bir tasarımla gelen cihaz, kendi fiyat aralığında öne çıkan seçeneklerden biri olacak gibi görünüyor.

Honor’un yeni telefonu iddialı bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Şirketin geçen yılın sonunda piyasaya sürdüğü Honor X9a’nın yerini alacak olan bu modelin öne çıkan teknik özellikleri arasında büyük AMOLED ekran, 108 MP ana kamera ve Snapdragon 6 Gen 1 çipi yer alıyor.

Honor X9b özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED panel, 1200 x 2652 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı

6,78 inç AMOLED panel, 1200 x 2652 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 GPU: Adreno 710

Adreno 710 RAM kapasitesi: 12 GB RAM bellek

12 GB RAM bellek Dahili depolama alanı: 256 GB

256 GB Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 5800 mAh pil ve 35 watt hızlı şarj desteği

5800 mAh pil ve 35 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Yeni Honor telefonu kavisli kenarların yanı sıra AMOLED teknolojisine sahip 6,78 inçlik bir panel sunuyor. 1200 x 2652 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi vaat eden cihaz, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimine kapı aralıyor. Ekranın ön kısmında, merkezi noktaya konumlandırılmış delik çentik içinde 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Honor X9b arka kısımda büyük dairesel bir modül içinde üçlü kamera setine yer veriyor. Mobil fotoğrafçılar için sıra dışı bir deneyim vaat eden 108 MP ana kamera ile 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör karşımıza çıkıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 çipinden güç alan ve yüksek bir performans vaat eden Honor cihazı, 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanına izin veriyor. 35 watt hızlı şarj desteğine sahip olan cihazda 5.800 mAh geniş pil kapasitesi bulunuyor. Telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 yazılımıyla çalıştığı belirtiliyor.

Honor X9b fiyatı

Honor’un yein telefonu üç renkte satışa çıkacak. Turuncu, siyah ve yeşil renklerde gelecek modelin ne zaman raflarda yer almaya başlayacağı ise henüz ne yazık ki bilinmiyor. Ayrıca şirket cihazın satış fiyatını da şu anda açıklamadı.