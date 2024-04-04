6.000 mAh pile sahip Honor X7b 5G piyasaya sunuldu

Honor X7b 5G bugün resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Honor X7b 4G modelini küresel olarak piyasaya süren şirket, şimdiyse cihazın 5G sürümünü karşımıza çıkardı. Şu anda markanın global internet sitesinde listelenmeye başlayan akıllı telefon, uygun fiyatlı yapısıyla adından sıkça söz ettirecek.

Honor’un yeni telefonu rekabetçi fiyatı ve ideal donanımıyla beğeni topladı. Bilindiği üzere cihazın 4G sürümünde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 yonga seti yer alıyordu. Fakat 5G modelinde MediaTek’in Dimensity 6020 yonag seti tercih edildi. Bunun dışında şirket, diğer özellikleri çoğunlukla korumayı tercih etti.

Honor X7b 5G özellikleri

Boyutlar: 166,7 x 76,5 x 8,24 mm

166,7 x 76,5 x 8,24 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil

35 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS ve yanda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Çift SIM, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS ve yanda parmak izi okuyucu İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan Honor X7b modelinde 6,8 inç IPS LCD ekran karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzüyle hizmet sağlayan ürün, 199 gram ağırlık içeriyor.

108 MP ana kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Honor modelinde üçlü kamera seti yer alıyor. Yardımcı sensörler arasında 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP’lik bir makro sensör taşınıyor. Cihazın ön kısmındaysa 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 yonga setinden güç alan Honor X7b cihazında 6 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. 35 watt hızlı şarj gücüyle performansını artıran cihazda 6.000 mAh’lik yüksek batarya kapasitesi dikkat çekiyor.

Honor X7b 5G fiyatı

Honor’un yeni telefonu siyah, gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın satış fiyatı resmi olarak doğrulanmadı. İlerleyen günlerde konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor.