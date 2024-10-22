Honor Magic 7’nin “Ay’a Seyahat” filminden esinlenen etkileyici tasarımı duyuruldu

Amiral gemisi özelliklere sahip olacak Honor Magic 7 serisinin lansmanı resmi olarak 30 Ekim tarihinde Çin’de gerçekleştirilecek. Her geçen gün daha fazla beklenti yaratmaya devam eden cihaz ile ilgili bugün sürpriz detaylar ortaya çıktı. Görkemli bir tasarıma sahip olacak ilgi çekici renk seçeneği şirket tarafından bizzat duyuruldu.

Honor nihayet cihazın tasarımıyla ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Shadow Grey renk seçeneği sürpriz bir şekilde lansmana günler kala Honor’un paylaşmış olduğu bir tanıtım videosuyla karşımıza çıktı. Magic 7’nin yeni renk seçeneği, Ay’a Seyahat adlı ünlü bilim kurgu filminden ilham alıyor. Cihazın göz alıcı görünümü, gece gökyüzünü aşıp aya inen uzay aracının görüntüsünü anımsatıyor.

Honor Magic 7 şık tasarımıyla dikkat çekecek

Merakla beklenen Honor Magic 7’nin arka paneli, telefona şık ve modern bir görünüm kazandıran akıcı dokulu bir tasarıma sahip. Cihazda dikkat çeken bir başka ayrıntı, güç düğmesindeki kırmızı çizgi oluyor.

Arka tarafta kamera modülünün metal bir çerçeve ile tasarlandığı ve değişken diyafram açıklığına sahip bir lensi barındırdığı anlaşılıyor. Tüm bu unsurlar mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir deneyime işaret ediyor. Fakat önceki modellerden farklı olarak artık kameraların yanında “100X” logosu görünmüyor.

Honor ayrıca sabahın ilk ışıklarından ilham alan bir başka renk seçeneği olan Morning Glow Gold’dan da bahsetti. Honor CEO’su Zhao Ming’e göre bu tasarımın amacı, kullanıcılara keyif hissi yaşatmak olacak. Titizlikle tasarlanan renk seçenekleri, tüketiciler için birbirinden ilgi çekici ve cazip opsiyonlar yaratacak.

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Ultrasonik ekran içi parmak izi teknolojisine sahip olacak yeni Honor modeli, üst düzey bir performans için Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacak. Android 15 işletim sistemini temel alan cihaz, MagicOS 9.0 arayüzüne sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen Honor Magic 7’nin “Ay’a Seyahat” filminden esinlenen yeni renk seçeneğinin tanıtım videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

Peki ya siz Honor Magic 7’den neler bekliyorsunuz? Cihazın şık tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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