Honor 400 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

Honor'un yüksek performanslı yeni telefon ailesi yola çıktı.

Honor 400 ve 400 Pro modellerinin teknik özellikleri belli oldu.

Merakla beklenen cihazların Avrupa satış fiyatları sızdırıldı.

Honor’un yeni performans canavarı telefonları çok yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen Honor 400 serisi akıllı telefon ailesinden yeni detaylar geldi. Honor 400 ve Honor 400 Pro modelleri bu hafta Çin’deki düzenleyici kurum CMIIT’den radyo sertifikası aldı. Bu da resmi lansmanın Mayıs ayı gibi gerçekleşebileceğini bizlere gösteriyor.

Daha önceki söylentilerde küresel pazara yönelik bazı özellikler önceden tahmin edilmiş olsa da Çin ve uluslararası versiyonların aynı donanıma sahip olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak ortaya çıkan yeni sertifikalar, yüksek performanslı telefon ailesinin resmiyet kazanmaya yakın olduğuna işaret ediyor.

Honor 400 serisi teknik özellikleri

Digital Chat Station’ın iddialarına göre Honor 400 modeli 1.5K çözünürlüğe sahip 6.55 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihaz orta seviye Snapdragon 7 Gen 4 yonga setiyle gelecek.

Daha gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapacak Honor 400 Pro ise aynı çözünürlüğü koruyarak daha büyük bir ekranla gelecek. Cihazın 6.69 inç panele sahip olacağı ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden yararlanacağı söyleniyor.

Honor 400’ün optik sabitleme özelliğine sahip 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor. “Pro” modelinde de aynı sensörler yer alacak ve buna ayrıca 50 megapiksel telefoto lens eklenecek.

Her iki modelin bataryasının da 5.300 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Ancak standart versiyon 66W hızlı şarjı destekleyebilecekken, Honor 400 Pro’nun 100W’a kadar şarj sunacağı öne sürülüyor.

Honor 400’ün fiyatı ne kadar olacak?

Çin sertifikasının yanı sıra bir başka sızıntı da Honor 400’ün Avrupa’da 8 GB RAM ve 512 GB depolama konfigürasyonuyla 468,89 Euro (yaklaşık 20 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağına işaret ediyor.

Son olarak cihazın siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya sunulması bekleniyor.