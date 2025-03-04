HMD, FC Barcelona temalı yeni telefonlarını tanıttı

HMD, MWC 2025'te sahneye çıkarak yeni ürünlerini tanıttı.

FC Barcelona ile işbirliği yapan şirket, köklü futbol kulübünden ilham alan ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti.

HMD'nin FC Barcelona temalı yeni telefonları duyuruldu.

HMD, Barselona’da düzenlenen MWC 2025’te yeni ürünlerini karşımıza çıkardı. Nokia’nın da sahibi olarak bilinen şirket, özellikle de gençlere ve dijital güvenliğe odaklanan cihazlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şirket akıllı telefon kullanımının aile yönetimi ve ürün yelpazesinin genişletilmesi konularına odaklanan çeşitli yeni ürünlerini duyurdu. Duyurular arasında FC Barcelona ile ortaklık sonucunda doğan yeni akıllı telefonlar ve HMD Amped Buds kablosuz kulaklık modeli yer alıyor.

HMD’den futbolseverleri heyecanlandıracak telefonlar

HMD, FC Barcelona ile işbirliği yaparak taraftarlara özel iki cihaz tanıttı. Özel grafiklere sahip ve sosyal medya erişimi olmayan klasik görünümlü bir özellikli telefon olan HMD Barça 3210 ve üzerine oyuncu imzaları işlenmiş ve özel özelliklerle donatılmış HMD Barça Fusion sahne çıktı.

Her iki model de şirketin yaklaşımına uygun olarak akıllı telefonun daha bilinçli kullanımını teşvik ediyor. Barça Fusion’da bildirimleri sınırlandırıp akıllı telefon kullanımını azaltmanıza olanak tanıyan detoks modu bulunuyor.

Şirket ayrıca temel işlevler ve uzun pil ömrü sunmak üzere tasarlanan HMD 130 Music, HMD 150 Music ve HMD 2660 Flip modellerini de karşımıza çıkardı. Sunulan yeni cihazlar, dijital dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için akıllı telefonlara alternatif olarak sıklıkla kullanılan basit telefonlara olan artan talebi karşılıyor.

HMD Amped Buds

HMD Amped Buds kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ve ters kablosuz şarj yoluyla uyumlu akıllı telefonlara da güç verebilen cömert 1600 mAh manyetik şarj kutusuyla öne çıkıyor.

95 saate kadar pil ömrü sunan cihaz, suya dayanıklılığıyla uzun süreli kullanım ve farklı ortamlar için ideal bir deneyim ortaya koyuyor. Çok noktalı bağlantıyı destekleyen kulaklıklar üç farklı renkte sunuluyor.

HMD ayrıca dijital güvenlik, erişilebilirlik ve teknolojinin daha sorumlu bir şekilde kullanılması için yenilikçi çözümlere odaklanan 2025 stratejisini de özetledi. Şirket, gelişmiş güvenlik araçlarını entegre etmeyi ve gelişmekte olan pazarlarda cihaz erişimini iyileştirmek için M-KOPA gibi platformlarla iş birliği yapmayı planlıyor.

Güvenlik, işlevsellik ve ekonomik sürdürülebilirliği bir arada sunan ürünler ortaya koyan HMD şirketi, sektördeki konumunu güçlendirmeyi daha da hedefliyor.