Hogwarts Legacy, Steam’de zirveyi koruyor

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz haftalarda Warner Bros. Interactive Entertainment imzasıyla yayınlanan Hogwarts Legacy oyunu kısa sürede yoğun bir ilgi ile karşılaştı. J. K. Rowling’in yaratıcılığını üstlendiği Harry Potter evreninde geçen aksiyon ve rol yapma temalı oyun, kullanıcıları Hogwarts’ta büyü öğrenmeye, sürükleyici maceralara atılmaya ve Hogwarts dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Oyuncuların kendi karakterlerini yaratmalarına izin veren yapım, büyük bir satış başarısı elde etmeyi başarmış durumda.

Hogwarts Legacy yine haftanın en çok satan Steam oyunu oldu

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanan Hogwarts Legacy oyunu, Steam servisinde haftalardır büyük bir satış grafiği elde etti. 10 Şubat’ta yayınlanan oyun, 2023 yılının 7. haftasında Steam’in en çok satan oyunu olarak zirvede kendine yer buldu.

SteamDB verilerine göre Hogwarts Legacy, Steam platformunda haftanın en çok satan oyunu unvanına erişti. İkinci basamağa ise oyunun dijital versiyonu olan Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition yerleşti.

Açıklanan veriler doğrultusunda Steam Deck el konsolu, üçüncü sırada karşımıza çıktı. Dördüncülüğü ise Infinity Ward’ın geliştirdiği Call of Duty: Modern Warfare II üstlendi. WILD HEARTS ise orijinal oyun ve Standard Edition sürümleriyle beş ve altıncı basamağa oturdu. Bungie imzalı Destinity 2: Lightfall + Annual Pass bir basamak yukarı çıkarak yedinciliği alırken; CS: GO Prime Status Upgrade de yine aynı şekilde dokuzuncu sırada oturdu. Son olarak onuncu koltukta Triskell Interactive imzası taşıyan Pharaoh: A New Era bulunmakta.

Kısa bir süre önce Steam platformunda yaklaşık 1 milyon kişiyi aynı anda bir araya getirerek eşzamanlı oyuncu rekoru kıran Hogwarts Legacy, PC sürümüyle 699 TL fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor. Oyunun Dijital Lüks Sürüm versiyonu ise 799 TL karşılığında satılmaya devam ediyor. Son olarak DLC paketi seçenekleri arasında 239 TL’lik Karanlık Sanatlar Paketi bulunuyor.

Yönetmen Alan Tew, DLC’ler hakkında konuştu

Harry Potter’dan yaklaşık 500 yıl öncesini konu alan ve büyülü bir dünyaya ev sahipliği yapan Hogwarts Legacy, eleştirmenler ve oyunculardan tam not almayı başardı. Oyunun piyasaya çıkmasından bu yana pek çok kişi, temel oyunda bulunmayan Quidditch oynanışına sahip bir mod da dahil olmak üzere, erişilemeyen konumların keşfi gibi, oyunu daha da eksiksiz bir hale getirecek DLC’leri geliştirici şirketten talep etmeye başladı.

Oyunun etkileyici başarısı göz önüne alındığında, birçok kişi DLC’lerin yolda olduğunu düşünüyordu. Fakat Avalanche Sofware tarafından yapılan son açıklamaya göre şu anda planlanan bir DLC mevcut değil. Yönetmen Alan Tew, IGN ile yaptığı röportajda, ekibin ana oyunu sunmaya odaklandığını ve şu anda bir genişletme paketi için planları olmadığını ifade etti. Elbette ki ilerleyen süreçte işler değişebilir ve şirket DLC’ler için kolları sıvayabilir. Fakat en azından yakın vadede bunun gerçekleşmesi ne yazık ki mümkün olmayacak.