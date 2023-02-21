Henüz açılmamış 1. nesil iPhone, 63 bin dolara satıldı

1. nesil iPhone, 2007 yılında Apple kurucusu Steve Jobs tarafından hazırlanan etkileyici bir sunumla birlikte piyasaya çıktı. Kısa süre içinde tüm dünyada büyük bir ilgi gören cihaz, akıllı telefon pazarının geleceğini etkiledi. Kendinden sonra gelen pek çok modele ilham kaynağı olan telefon, elbette ki günümüzde zayıf özellikleri nedeniyle artık oldukça zayıf kalıyor. 2013’te şirketin ‘vintage’ kategorisine eklenen, on yıldır hiçbir hizmeti desteklemeyen ve yedek parça servisi bulunmayan model, koleksiyonerler tarafından yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor.

iPhone 2G olarak da anılan ilk iPhone modeli, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Karen Green isimli bir kadın tarafından bu ayın başlarında açık artırmaya çıkarıldı. Henüz kutusu açılmamış bir cihaza sahip olduğunu belirten isim, cihazın 2007 yılında bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edildiğini kaydetti. Fakat o esnada kullandığı operatörün şebekesi ile bu telefonun uyum göstermemesi nedeniyle, cihazı kutudan çıkarmadan dolabında sakladığını belirtti. Açık artırmada benzer bir cihazın 10 bin dolar seviyesinde satıldığını gördüğünü söyleyen Green, bunun üzerine elindeki fırsatı değerlendirerek telefonu müzayedeye çıkardı. Bugün ise nihayet beklenen haber geldi.

1. nesil iPhone modeli rekor fiyattan alıcı buldu

Fabrika ambalajı hiç açılmamış olan 1. nesil iPhone modeli, açık artırmada 63 bin 356 dolar karşılığında satıldı. LCG Auctions tarafından organize edilen açık artırma, 2 bin 500 dolardan başladı ve toplamda 27 teklif alındı. Referans olarak, istenen fiyat 50 bin dolar civarındaydı. 8 GB RAM kapasitesine sahip cihazın 29 Haziran 2007 yılında gerçekleştirilen lansmanda duyurulan orijinal fiyatı ise 599 dolar olarak biliniyordu. Gerçekleştirilen bu satışla birlikte Karen Green, iPhone 14 Pro’nun yaklaşık 63 katı fiyatına elindeki nostaljik telefonu satmayı başardı.

Karen Green, bu ayın başlarında Business Insider ile yaptığı bir röportajda, iPhone’ları kilitli kuttukları için ABD’li telefon operatörlerine teşekkür etmesi gerektiğini belirtti. Arkadaşından bu telefonu hediye alan Green, o sırada bir Verizon abonesi olduğunu ve Apple cihazlarının yalnızca AT&T ile çalıştığını söyledi. Gereksiz yere baş ağrısına neden olmak ve olası bir operatör değişikliği durumunda ceza ödemek zorunda kalmamak için iPhone’ununu dolaba kilitleyen Green, bu sayede neredeyse bir servet elde etti.

Açık artırma ile kutusu açılmamış 1. nesil iPhone cihazını rekor fiyata satmayı başaran Karen Green, elde ettiği bu geliri geçen yıl New Jersey’de açtığı dövme stüdyosunu finansal olarak desteklemek adına kullanacağını belirtti. Aksi takdirde telefonu en az 10 yıl daha elinde tutacağını da sözlerini ekledi.

Geçtiğimiz yıl, yine kutusu açılmamış olan 1. nesil iPhone cihazı 39 bin dolardan açık artırmaya satılmıştı. Gerçekleştirilen son müzayede, 63 bin dolar ile seviyeyi üst noktalara çıkardı. Ancak yine de açık artırmaya giren Apple cihazları arasında rekoru elde edemedi. 2021 yılında USB-C bağlantı girişi ile değiştirilmiş olan bir iPhone X, 86 bin dolardan sahibini bulmuştu.