Kutusu açılmamış 1. nesil iPhone rekor fiyata açık artırmaya çıktı

2007 yılında Apple, ‘This is only the beginning’ (Bu sadece başlangıç) sloganı altında 1. nesil iPhone cihazı ile karşımıza çıktı. iPhone 2G olarak da anılan bu cihaz, mobil dünyada yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul gördü. 29 Haziran 2007’de Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından görkemli bir törende tanıtılan bu akıllı telefon modeli, kısa sürede büyük satış rakamlarını görmeyi başardı. Piyasanın neredeyse tamamına yön veren cihaz, dönemine göre güçlü özellikleriyle tüm dünyada oldukça ses getirdi.

1. nesil iPhone cihazı her ne kadar dönemine damga vuran bir akıllı telefon modeli olarak öne çıksa da elbette ki mevcut özellikleri, günümüz teknolojilerini karşılamakta epey yetersiz kalıyor. 2013 yılında Apple’ın perakende mağazalarında ‘vintage’ kategorisine ayrılan cihaz, yaklaşık on yıldır herhangi bir hizmeti desteklemiyor ve yedek parça servis sağlayıcıları sunmuyor. Fakat cihaz, yıllar geçtikçe koleksiyonerler tarafından daha büyük ilgi görmeye başladı.

Belirli aralıklarla birinci nesil iPhone’un çeşitli müzayedelerde açık artırmaya çıktığı görülüyor. Yine benzer bir durum yaşandı. Kutusu açılmamış olan iPhone 2G’nin açık artırmada sahibine 50 bin dolardan fazla para kazandırması ekleniyor.

1. nesil iPhone, sahibine orijinal değerinden 80 kat fazla para kazandıracak

Steve Jobs tarafından lansmanı gerçekleştirilen ve döneminde 599 dolarlık fiyat etiketi ile tüm dünyada tüketicilere sunulan birinci nesil iPhone modeli, dudak uçuklatan bir fiyatla açık artırmaya çıkacak. Cihazın ABD’li sahibi Karen Green, telefonu piyasaya çıktığı dönemde bir arkadaşından hediye olarak aldığı belirtti. Green, o sırada kullandığı operatörün şebekesi ile bu cihazın çalışmaması sebebiyle, onu kutusundan bile çıkarmadan dolabında sakladığını aktardı. Daha önce aynı modelin açık artırmada 10 bin dolara satıldığını görünce ise potansiyel bir altın madenine çarptığını fark etti.

Müzayededen elde edeceği geliri New Jersey’de bulunan dövme stüdyosunun işletme masraflarını karşılamak için kullanacağını dile getiren Karen Green, müzayede için LCG Auctions ile anlaştı. Açık artırma dün itibariyle başlarken, 19 Şubat’ta sona ereceği açıklandı.

Açık artırmaya çıkan kutudan çıkmamış 1. nesil iPhone, 2 bin 500 dolardan başlayacak. Fakat geçtiğimiz aylarda aynı cihazın benzer bir şekilde açık artırmada 50 bin dolardan satıldığı düşünülürse, muhtemelen cihaz sahibine yüksek bir gelir sağlayacak.

2007’de piyasaya duyurulan birinci nesil iPhone (iPhone 2G), 3.5 inç TFT panele sahipti. 320 x 480 mAh pil kapasitesiyle çıkan modelde yüzde 52 ekran-gövde oranı sağlanmıştı. Corning Gorilla Glass cam koruma teknolojisiyle gelen cihazda 412 mHz KOL 11 işlemciye ve PowerVR MBX GPU’ya yer verildi. 4 GB, 8 GB ve 16 GB dahili depolama alanıyla gelen cihazda 2 MP ana kamera karşımıza çıktı. Dönemin teknolojileri itibariyle telefonda ön kamera yoktu. 1400 mAh pil kapasitesiyle çıkan telefon, tüm dünyada 6 milyondan fazla satış elde etti.