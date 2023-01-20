GTA: The Trilogy – The Definitive Edition için yüzde 50 indirim fırsatı

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, 2021 yılında Rockstar Games imzasıyla piyasaya çıktı. Grove Street Games tarafından geliştirilen aksiyon ve macera temalı yapım, GTA serisinin üç efsane oyununun bir derlemesi olarak oyuncularla buluştu. Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto: Vice City (2002) ve Grand Theft Auto: San Andreas (2004) oyunlarının yenidenmiş modern grafikleri ile hayranları karşısına çıktığı oyuna kısa sürede büyük bir ilgi gösterildi. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android ve iOS platformlarında yayınlanan oyun, serinin hayranlarını tam olarak ikiye böldü.

Kimi oyuncular yenilenmiş GTA üçlemesinin kötü grafiklere sahip olduğunu savunurken, kimileri ise yıllar sonra efsane hikayeleri modern grafikler ve cihazlarla tekrardan oynamanın oldukça keyifli bir deneyim olduğunu vurguladı. Ancak her iki kesim de oyunun son derece yüksek olan satış fiyatından şikayet etti. Normal şartlarda 1.150 TL karşılığında PC platformunda satılan oyun için büyük bir indirim fırsatı doğdu.

GTA üçlemesinin fiyatı 575 TL’ye düştü

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition serinin klasik oyunlarını yeniden düzenlenmiş sürümleriyle karşımıza çıkardı. İyileştirilmiş görseller, güncellenmiş modeller, yenilenmiş aydınlatma sistemi ve çok daha fazlasını içeren oyun; deneyimi daha erişilebilir hale getirmek için harita üzerinde noktaları iyileştirme ve GTA 5’e daha yakın bir deneyim sunmak adına yeni bir nişancı özelliğine kavuştu.

Oca ayı sonlarında Epic Games Store platformunda yayınlanması beklenen modernize edilmiş GTA üçlemesi, şu anda Steam’de kaçırılmayacak bir fırsatla oyunculara sunulmaya başladı. 2 Şubat 2023 tarihine kadar kullanıcılar yüzde 50’lik indirim fırsatından yararlanma şansına sahip olabilecek. 1.150 TL karşılığında satılan oyun, söz konusu indirimle beraber 575 TL’den alıcılara hitap etmeye başladı.

GTA derlemesinin barındırdığı problemlerle ilgili de bazı hatırlatmalarda bulunmakta yarar var. Oyuncular, yeniden düzenlenen üç oyundaki hataların ve grafik kusurlarının miktarından şikayet ediyor ve yaşadıkları hayal kırıklığını vurguluyor. Her ne kadar Grove Street Games bu problemleri çözmek için bazı güncellemeler yayınlamış olsa da oyuna verilen puanlar karmaşık olarak göze çarpıyor.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Boyut: 45GB

Önerilen sistem gereksinimleri: