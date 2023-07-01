GTA 5 sistem gereksinimleri, fiyatı, hileleri ve diğer merak edilenler

Grand Theft Auto V (GTA 5), Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2013 yılında yayınlanan bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Açık dünya temalı aksiyon ve macera türündeki oyun, devasa bir boyuta sahip olan Los Santos haritasında kullanıcılara oldukça özgür bir şekilde gezinme ve etkileyici bir hikayeye adım atma imkanı sunuyor. Geniş açık dünyasıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran yapım, aynı zamanda GTA serisinin kendine has zengin ayrıntıları, dikkat çekici görsel efektleri ve başarılı oyun mekanikleriyle milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde topladı. Bu noktada GTA 5 sistem gereksinimleri de pek çok oyuncunun merakını cezbetti.

GTA 5’in sürükleyici deneyimine kapılmak için uygun sistem gereksinimlerine sahip bir bilgisayara ihtiyacınız bulunmaktadır. Açıklanan gereksinimler, oyunun teknik detaylarını destekleyebilmek ve akıcı bir oyun deneyimine sahip olmak adına belirlenmiştir. Bu gereksinimlerin arasında işletim sistemi, işlemci, bellek, ekran kartı ve depolama alanı gibi unsurlar yer almaktadır. İşte oyunla ilgili merak edilen tüm detaylar…

GTA 5 sistem gereksinimleri (PC)

GTA 5 sistem gereksinimleri pek çok oyuncu tarafından merak ediliyor. Rockstar Games, oyunun en iyi performansını Windows 10 işletim sistemi üzerinden elde edebileceğinizi vurguluyor. Minimum gereksinimlere sahip olan bir donanım üzerinden oyunu çalıştırabilmeniz mümkün hale gelirken, yine de bu ayarlarda daha düşük seçenekler ve çözünürlük kalitesinde oyunu oynayabileceğiniz belirtiliyor. Önerilen gereksinimlere sahipseniz daha yüksek çözünürlük oranlarına ulaşabilir ve oyundan tamamen sorunsuz bir şekilde yararlanıp maksimum verime erişebilirsiniz.

GTA 5 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPU) @ 2.5GHz

Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPU) @ 2.5GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11) Depolama Alanı: 72 GB kullanılabilir alan

72 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 10

GTA 5 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHz (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHz (8 CPU)

Intel Core i5 3470 @ 3.2GHz (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHz (8 CPU) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7870 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7870 2GB Depolama Alanı: 72 GB kullanılabilir alan

72 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 10

İşlemci noktasında GTA 5, minimum gereksinimlerde bir Intel Core 2 Quad Q6600 ya da AMD Phenom 9850 kullanmanızı gerektiriyor. Önerilen gereksinimlerde ise Intel Core i5 3470 ya da AMD FX-8350 gibi daha güçlü işlemciler öne çıkıyor. Bellek için minimum gereksinimlerde 4 GB RAM yeterli olurken, oyunu daha iyi şartlarda oynamak isteyen kullanıcılar için ise önerilen gereksinimler arasında 8 GB RAM tavsiye edilmekte.

Minimum sistem gereksinimlerinde ekran kartı için NVIDIA 9800 GT ya da AMD HD 4870 tavsiye edilirken, önerilen gereksinimlerde ise NVIDIA GTX 660 veya AMD HD 7870 gibi daha güçlü grafik kartlarının tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Oyunu çalıştırmak için gerekli olan depolama alanı 72 GB olarak açıklanıyor. Öte yandan oyunun çalışması adına DirectX 10 ya da daha üstü bir sürümün bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor.

GTA 5 kaç GB?

GTA 5 sistem gereksinimleri yukarıdaki gibidir. Peki ya GTA 5 kaç GB? Rockstar Games imzasıyla 2013 yılında yayınlanan oyun, büyük bir dosya boyutuna sahiptir. Oyunu bilgisayarınıza yüklemek için cihazınızda ciddi bir yer açmanız gerekebilir. Dolayısıyla Grand Theft Auto V satın almadan önce boyutunu göz önüne bulundurup ona göre karar vermenizde fayda olacaktır.

GTA 5 boyutu dikkate değer bir şekilde geniş bir depolama alanı talep etmektedir. Oyunun orijinal sürümü yaklaşık olarak 72 GB’lık bir boyuta sahiptir. 2013 yılında çıkan pek çok oyuna göre olağanüstü bir büyüklüğe sahip olan bu yapım, rakiplerini bu konuda geride bırakmıştır. 72 GB olarak talep edilen boş alanda oyunun yüklendiği dosyalar, görseller, sesler ve oyun mekaniklerini içeren veriler yer almaktadır.

Öte yandan oyunun devamlı bir şekilde Rockstar Games tarafından güncelleniyor olması, elbette ki GTA 5’in dosya boyutunun artmasına sebep oluyor. Öte yandan oyuna gelecek olan genişleme paketleri de yine boyutunun yükselmesine katkıda bulunur. Yine de bu noktada DLC’lerin isteğe bağlı bir şekilde indirilebileceğini hatırlatmakta yarar var.

Peki ya GTA 5’in dosya boyutu neden bu kadar çok yer kaplıyor? Bunun birkaç sebebi bulunuyor. Öncelikle oyunun devasa büyüklüğe sahip bir açık dünya sunduğunu hatırlamakta yarar var. Öte yandan çevre ayrıntıları da oyuna daha fazla veri ve dosya gerektiriyor. Oyunda kurgusal bir şehir olarak karşımıza çıkan Los Santos, canlı bir kent izlenimi yaratmak adına her köşesinde birçok detaya yer vermektedir. Öte yandan oyunun GTA 5 grafikleri ve görsel efektleri de son derece gelişmiş bir yapıya sahiptir. Oyunculara gerçekçi bir deneyim sunmak isteyen Rockstar Games ekibi, bu konuda oyuncuların donanımından taviz vermek yerine boyutunun yükselmesini göz önüne almıştır.

GTA 5 sistem gereksinimleri, depolama alanı konusunda sıkıntı yaşayan bilgisayar kullanıcıları açısından zorluk çıkarabilir. Fakat yine de bazı yöntemler tercih ederek depolama alanınızı optimize etmeniz mümkün olabilir. Bunun için öncelikli olarak kullanmadığınız oyunları ya da bilgisayarınızdaki diğer dosyaları silerek cihazınızda yer açabilirsiniz. Aynı zamanda büyük boyuta sahip olan medya dosyalarını da harici bir sabit diske taşıyabilirsiniz.

GTA 5’in konusu ne?

Video oyunu dünyasının en sevilen serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto, 2013 yılında piyasaya çıkan son oyunu GTA 5 ile tüm dünyada büyük bir şöhret elde etti. Los Santos kentinde geçen hikayede eşi benzeri olmayan bir oynanış deneyimi ve kaliteli grafikler sunan oyun, ayrıca oldukça derin bir hikaye ve karakterler karşımıza çıkarıyor. Diğer GTA oyunlarının aksine bu yapımda şirket, ilk defa hayranlarına birden fazla karakter yönetme olanağı sağlıyor. Üç farklı karakterin birbirine bağlı hikayesi anlatılıyor. Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips arasında geçiş yaparak sürükleyici bir maceraya adım atmanıza izin veriliyor.

GTA 5’in hikayesi, Michael’ın emekli bir hızsız olan, fakat sıradan bir yaşam süren bir insan olarak başladığı noktayla açılıyor. Fakat eski bir suç ortağı olan Trevor’ın ortaya çıkması ile beraber Michael yeniden suç dünyasına adım atıyor. Trevor ve Michael ikilisi pek çok tehlikeli soyguna çıkarak zengin olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Sonrasında ise hikayeye Franklin karakteri dahil oluyor ve üçlü Los Santos’un altını üstüne getiriyor.

Karmaşık ilişkiler, entrikalar, ihanetler ve yüksek gerilimli olaylara ev sahipliği yapan GTA 5; karakterlerin geçmişleri, suç dünyasının karmaşık ağları ve zorlu düşmanlar ile mücadele etmeleri ile oyuncuları derin bir olay örgüsüne davet ediyor. Ancak yine de oyun, yalnızca hikayesi ile sınırlı kalmıyor. Oyuncular Los Santos şehrinin geniş açık dünyasını keşfedip birbirinden eğlenceli ve zor yan görevlere, yarışmalara, mini oyunlara ve etkinliklere katılma olanağından yararlanıyor.

GTA 5 bilinenin aksine yalnızca suç dünyasına yönelik maceraları konu alan bir oyun değil, ayrıca toplumun farklı yönlerine eleştirel bir bakış sunan bir yapım olarak da dikkatleri üzerine çeviriyor. Oyunda medyadan siyasete, sosyal sınıf farklılıklarından tüketim kültürüne pek çok konuda hicivsel bir yaklaşım sergileniyor. GTA 5’te karşımıza çıkan radyo istasyonları, reklam panoları ve hikayede geçen birtakım olaylar, eleştiri temelli bu bakış açısını kullanıcılarla buluşturuyor.

GTA 5’te bulunan kurgusal bir şehir olan Los Santos, gerçek dünyadaki Los Angeles kentine dayanıyor. Bu büyük ve canlı kent, oyunun atmosferini ve öyküsünü tamamlamak için özenli bir şekilde tasarlanmıştır. Oyunun Grand Theft Auto dünyasında San Adreas eyaletinde yer alan bir sahil kenti olduğu bilinirken; oyunda aynı zamanda San Fierro ve Las Venturas adı verilen diğer iki büyük kurgusal şehir de yer almaktadır.

Sahil şeridinde bulunan şehir; plajları, devasa gökdelenleri, kenar mahalleleri ve diğer coğrafi özellikleriyle oyuna gerçekçilik ve canlılık kazandırır. Öte yandan oyunda Los Santos Downtown, Vespucci Beach, Vinewood, Davis ve Rockford Hills gibi bazı önemli bölgeler de bulunmaktadır.

Los Santos kenti oyunculara hikayenin dışına çıkıp eğlenceli aktiviteler yapma şansı sunar. Bunlar arasında plajda yüzme, sörf yapma ve jet ski sürme gibi su sporları bulunmaktadır. Öte taraftan golf oynama ve tenis kortlarında maç yapma gibi aktivitelere de yer verilir. Oyunda çeşitli mekanları gezmeye çıkabilir, restoranlarda yemek yiyebilir, gece kulüplerinde eğlenebilir ve alışveriş merkezlerinde dolaşabilirsiniz.

GTA 5 fiyatı ne kadar?

Rockstar Games’in başyapıtı olarak anılan GTA 5, 10 yıl önce piyasaya çıkmış olmasına rağmen hala daha en çok indirilen oyunlar arasında yer almaya devam ediyor. Büyük açık dünya deneyimi, derinlikli öyküsü ve sınırsız eğlence imkanı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun, heyecan verici bir macera yaşamak isteyen oyunseverler için son derece iddialı bir seçenek olarak öne çıkmakta. Oyunun şu anda birçok farklı platformda mevcut olduğunu, ancak satış fiyatının platforma ve sürüme bağlı bir şekilde değişkenlik gösterdiğini hatırlatmakta yarar var.

İlk olarak 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 oyun konsolları için piyasaya sürülen Grand Theft Auto V, daha sonrasında ise PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarına da getirildi. Bu süreçte oyunun fiyatı, ilk çıktığı zamanlarda daha yüksek olarak göze çarparken, zaman geçtikçe düşmeye başladı.

Yeni nesil konsollarda daha yeni bir sürümün çıkması ile beraber eski nesil platformlardaki fiyatları da düşüşe geçti. Öte yandan Rockstar Games, oyuna yönelik sürekli bir şekilde talep olduğu için sık sık indirim ve promosyonlar gerçekleştirerek fiyatlarını daha cazip bir hale getiriyor.

GTA 5’in PlayStation fiyatları paket ve seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. PlayStation 4 ve PlayStation 5’te oyunun fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Grand Theft Auto Online (PlayStation 5): 219 TL

219 TL Grand Theft Auto V (PlayStation 5): 439 TL

439 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition (PlayStation 4): 319 TL

319 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Megalodon Köpekbalığı Kartı Paketi (PlayStation 4): 374 TL

374 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi (PlayStation 4): 199 TL

199 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi (PlayStation 4): 259 TL

259 TL Grand Theft Auto V (PlayStation 4 ve PlayStation 5): 599 TL

GTA 5’in Xbox fiyatları ise Xbox One ve Xbox Series X/S sürümlerini içeriyor. Oyunun ilk çıkış yaptığı Xbox 360 için şu anda Grand Theft Auto V ne yazık ki artık satılmıyor. Güncel konsollarda oyun şu rakamlardan oyunculara hitap ediyor:

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 165 TL

165 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi: 200,00 TL

200,00 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Balina Köpekbalığı Kartı Paketi: 260,00 TL

260,00 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Megalodon Köpekbalığı Kartı Paketi: 377,50 TL

377,50 TL Grand Theft Auto Online: 219 TL

219 TL Grand Theft Auto V (Xbox Series X/S): 439 TL

439 TL Grand Theft Auto V (Xbox One ve Xbox Series X/S): 599 TL

Tüm bunların yanı sıra GTA 5’i PC üzerinden de satın almak mümkün. Oyunun Steam fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 735 TL

735 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Kart Paketi: 2 bin 135 TL

2 bin 135 TL Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Balina Köpekbalığı Kartı Paketi: 1.450 TL

GTA 5 ile ilgili en çok merak edilen konular

GTA 5 sistem gereksinimleri, konusu ve fiyatı ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaştık. Ancak yine de oyunla alakalı aklınıza takılan bazı ayrıntılar olabilir. İşte merak edilen o ayrıntılar…

GTA 5 hileleri ve ipuçları

PC için oyuncu hileleri:

PAINKILLER | Ölümsüzlük verir

TURTLE | Maksimum sağlık ve zırh verir

FUGITIVE | Aranma seviyesini artırır

LAWYERUP | Aranma seviyesini düşürür

POWERUP | Özel yeteneği doldurur

LIQUOR | Sarhoş modunu açar

SLOWMO | Ağır çekim modunu açar

DEADEYE | Ağır çekimde nişan alma modunu açar

CATCHME | Hızlı koşma modunu açar

GOTGILLS | Hızlı yüzme modunu açar

HOPTOIT | Süper zıplama modunu açar

SKYDIVE | Paraşüt verir

SKYFALL | Gökyüzünden süzülmeyi sağlar

FLOATER | Yerçekimini değiştirir

MAKEITRAIN | Hava durumunu değiştirir

SNOWDAY | Araçların yol tutuşunu düşürür

PC için araç hileleri:

BANDIT | BMX bisiklet

BARNSTORM | Stunt uçağı

BUBBLES | Kraken denizaltı

BUZZOFF | Buzzard saldırı helikopteri

COMET | Comet otomobil

DEATHCAR | Duke O’Death otomobil

EXTINCT | Dodo deniz uçağı

FLYSPRAY | Duster uçağı

HOLEIN1 | Golf arabası

OFFROAD | Sanchez motosiklet

RAPIDGT | Rapid GT otomobil

ROCKET | PCJ-600 motosiklet

TRASHED | Çöp kamyonu

VINEWOOD | Limuzin

PC için silah hileleri:

HOTHANDS | Patlayıcı yakın saldırılar

HIGHEX | Patlayıcı mermiler

INCENDIARY | Yanıcı mermiler

TOOLUP | Silah ve mühimmat verir

PC için telefon hileleri:

1-999-724-6545537 | Ölümsüzlük verir

1-999-887-853 | Maksimum sağlık ve zırh verir

1-999-384-48483 | Aranma seviyesini artırır

1-999-529-93787 | Aranma seviyesini düşürür

1-999-769-3787 | Özel yeteneği doldurur

1-999-547867 | Sarhoş modunu açar

1-999-332-3393 | Ağır çekim modunu açar

1-999-332-3393 | Ağır çekimde nişan alma modunu açar

1-999-228-2463 | Hızlı koşma modunu sağlar

1-999-46844557 | Hızlı yüzme modunu açar

1-999-467-8648 | Süper zıplama modunu açar

1-999-759-3483 | Paraşüt verir

1-999-759-3255 | Gökyüzünden süzülmeyi sağlar

1-999-356-2837 | Yerçekimini değiştirir

1-999-625-348-7246 | Hava durumunu değiştirir

1-999-766-9329 | Araçların yol tutuşunu düşürür

1-999-226-348 | BMX bisiklet verir

1-999-227-678-676 | Stunt uçağı verir

1-999-282-2537 | Kraken denizaltısı verir

1-999-289-9633 | Buzzard helikopteri verir

1-999-266-38 | Comet verir

1-999-332-84227 | Duke O’Death verir

1-999-398-4628 | Dodo deniz uçağı verir

1-999-359-77729 | Duster uçağı verir

1-999-4653-461 | Golf arabası verir

1-999-633-7623 | Sanchez motosiklet verir

1-999-727-4348 | Rapid GT verir

1-999-762-538 | PCJ-600 motosiklet

1-999-872-7433 | Çöp kamyonu verir

1-999-846-39663 | Limuzin verir

1-999-468-42637 | Patlayıcı yakın saldırılar

1-999-444-439 | Patlayıcı mermiler

1-999-4623-634279 | Yanıcı mermiler

1-999-866-587 | Silah ve mühimmat verir

PlayStation hileleri:

Ölümsüzlük verir | Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen

Maksimum sağlık ve zırh verir | Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1, L1

Aranma seviyesini artırır | R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Aranma seviyesini düşürür | R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ Sol

Özel yeteneği doldurur | X, X, Kare, R1, L1, X, Sağ, Sol, X

Sarhoş modunu açar | Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol

Ağır çekim modunu açar | Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1

Ağır çekimde nişan alma modunu açar | Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X

Hızlı koşma modunu sağlar | Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare

Hızlı yüzme modunu açar | Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ

Süper zıplama modunu açar | L2, L2, Kare, Daire, Daire, L2, Kare, Kare, Sol, Sağ, X

Paraşüt verir | Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, R2, Sol, Sol, Sağ, L1

Gökyüzünden süzülmeyi sağlar | L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Yerçekimini değiştirir | Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol

Hava durumunu değiştirir | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare

Araçların yol tutuşunu düşürür | Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1

BMX bisiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Üçgen, R1, R2

Buzzard helikopteri verir | Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen

Comet verir | R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1

Çöp kamyonu verir | Daire, R1, Daire, R1, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ

Duster uçağı verir | Sağ, Sol, R1, R1, R1, Sol, Üçgen, Üçgen, X, Daire, L1, L1

Golf arabası verir | Daire, L1, Sol, R1, L2, X, R1, L1, Daire, X

Limuzin verir | R2, Sağ, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ

PCJ-600 motosiklet | R1, Sağ, Sol, Sağ, R2, Sol, Sağ, Kare, Sağ, L2, L1, L1

Rapid GT verir | R2, L1, Daire, Sağ, L1, R1, Sağ, Sol, Daire, R2

Sanchez motosiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Üçgen, R1, R2

Stunt uçağı verir | Daire, Sağ, L1, L2, Sol, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen

Patlayıcı yakın saldırılar | Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2

Patlayıcı mermiler | Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1

Yanıcı mermiler | L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1

Silah ve mühimmat verir | Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1

Xbox hileleri:

Ölümsüzlük verir | Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, Y

Maksimum sağlık ve zırh verir | B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB, LB

Aranma seviyesini artırır | RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Aranma seviyesini düşürür | RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ Sol

Özel yeteneği doldurur | A, A, X, RB, LB, A, Sağ, Sol, A

Sarhoş modunu açar | Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Sol

Ağır çekim modunu açar | Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB

Ağır çekimde nişan alma modunu açar | X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A

Hızlı koşma modunu sağlar | Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X

Hızlı yüzme modunu açar | Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ

Süper zıplama modunu açar | LT, LT, X, B, B, LT, X, X, Sol, Sağ, A

Paraşüt verir | Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, RT, Sol, Sol, Sağ, LB

Gökyüzünden süzülmeyi sağlar | LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Yerçekimini değiştirir | Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol

Hava durumunu değiştirir | RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Araçların yol tutuşunu düşürür | Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB

BMA bisiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Y, RB, RT

Buzzard helikopteri verir | B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Comet verir | RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB

Çöp kamyonu verir | B, RB, B, RB, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ

Duster uçağı verir | Sağ, Sol, RB, RB, RB, Sol, Y, Y, A, B, LB, LB

Golf arabası verir | B, LB, Sol, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Limuzin verir | RT, Sağ, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ

PCJ-600 motosiklet | RB, Sağ, Sol, Sağ, RT, Sol, Sağ, X, Sağ, LT, LB, LB

Rapid GT verir | RT, LB, B, Sağ, LB, RB, Sağ, Sol, B, RT

Sanchez motosiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Y, RB, RT

Stunt uçağı verir | B, Sağ, LB, LT, Sol, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y

Patlayıcı yakın saldırılar | Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT

Patlayıcı mermiler | Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB

Yanıcı mermiler | LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB

Silah ve mühimmat verir | Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB

GTA 5’te nasıl hile yazılır?

GTA 5’te hile kullanımı serbesttir. Bunu oldukça pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Fakat hile yazmak platformdan platforma değişiklik gösterebilir. Belirli bir tuş kombinasyonuyla farklı platformlarda hileleri etkinleştirebilirsiniz.

Bilgisayardan GTA 5 hilesi girmek için bir klavye tuşuna (Birleşik Krallık’ta “¬” veya ABD’de “~”) basmanız yeterli olacaktır. PlayStation ve Xbox’ta ise oyun dünyasında dolaştığınız esnada dilediğiniz zaman yukarıdaki kodları girerek hileleri etkinleştirebilirsiniz. Öte yandan oyunda bulunan cep telefonundan da hile açmanız mümkündür.

GTA 5 online modu nasıl oynanır?

GTA 5’te online modu ayrı bir şekilde satın alınabildiği gibi, aynı zamanda Rockstar Games bu çevrimiçi deneyimi Grand Theft Auto V ile beraber ortak bir paket halinde de satışa çıkarmıştır. Hikaye moduyla birlikte oyunun tamamına sahip olmak istiyorsanız, GTA 5’in Premium Edition sürümünü satın almanızı tavsiye ederiz. Ancak sadece GTA Online oynayıp tek oyunculu moddan yararlanmayı düşünmüyorsanız, Grand Theft Auto Online’ı daha uygun bir fiyatla kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

GTA 5 hangi platformlardan oynanabiliyor?

Leslie Benzies ve Imran Sarwar yapımcılığında hayata geçen, senaryosunu ise Dan Houser, Rupert Humpries ve Michael Unsworth’un kaleme aldığı GTA 5 oyunu PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows (PC) platformlarında yayınlandı.

Fakat şu anda eski nesil oyun konsolları olan Xbox 360 ve PlayStation 3’te GTA 5’i satın almak ne yazık ki mümkün değil. Yine de oyunun kutulu versiyonları bulundukları takdirde bu konsollarda da çalıştırılabilir. Ama dijital olarak bu oyunlara söz konusu konsollardan ulaşmaya ne yazık ki artık izin verilmiyor.

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