GTA 6 ön sipariş ve fragman tarihi belli oldu

Rockstar Games tarafından geliştirilen aksiyon-macera temalı açık dünya oyun serisi Grand Theft Auto (GTA), en son 2013 yılında GTA 5 oyunuyla hayranları karşısına çıkmıştı. Dünya çapında büyük bir satış başarısı elde eden oyun, şimdiye kadar en çok satan oyunlar arasında yer alırken, aynı zamanda GTA Online sayesinde dünyanın en çok kazanan oyunları arasında da kabul ediliyor. Çok yakında ise şirketin serinin yeni oyunuyla hayranlarıyla buluşması bekleniyor. Merakla beklenen GTA 6 için geri sayım başlarken, şirketten gelen son açıklamayla birlikte oyunun fragman tarihi belli oldu.

Kısa süre önce Rockstar Games, serinin yeni oyunu olan GTA 6’nın ilk fragman videosunu Aralık ayında paylaşacağını açıklamıştı. Bu açıklama sosyal medyada Grand Theft Auto serisi hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Heyecan uyandıran fragmana oldukça kısa bir süre kaldı.

GTA 6 fragman videosu 5 Aralık’ta çıkacak

Rockstar Games’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre GTA 6 fragman çıkış tarihi, 5 Aralık olarak işaret edildi. Bu tarihte şirket, uzun bir süredir beklenen ve şimdiye kadar hakkında pek çok sızıntı iddiası ortaya çıkan oyunla alakalı ilk resmi detayları hayranlarına duyuracak. Bununla birlikte oyuncular, GTA 6’den neler bekleneceğine ilişkin birçok ayrıntıya ulaşabilecek.

Ortaya çıkan son bilgilere göre merakla beklenen GTA 6, 12 Aralık tarihinde ön siparişe açılacak. Bu da GTA 6’nın fiyatı için kısa bir süre daha beklememiz gerektiğini gösteriyor. Ön siparişlerin erken tarihte başlayacak olması, oyunun önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor olabilir. Elbette ki şimdilik Rockstar Games’ten bu konuda bir açıklama gelmediğini hatırlatmakta yarar var.

Merakla beklenen GTA 6 oyunu hakkında şimdilik ne yazık ki oldukça sınırlı bilgi mevcut. Ortaya çıkan söylentilere göre oyun, modern zamanda Vice City kentinde geçen bir hikayeye ev sahipliği yapacak. Oyunda yine kullanıcılar birden fazla karakter yönetme şansına sahip olacak. Bununla birlikte Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinde ilk kez bir kadın ana karaktere yer verecek.

İddialara göre GTA 6 haritası, GTA 5’e göre üç kat daha büyük olacak. Bu sayede oyuncular, Vice City dışında başka şehirlerde de gezme fırsatı elde edecek. Oynanış açısından birçok yenilik ve iyileştirmeyle gelecek oyun, GTA 5’in online modunda elde edilen başarı nedeniyle daha güçlü bir çevrimiçi moda sahip olacak.