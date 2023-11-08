İlk GTA 6 fragmanı için geri sayım başladı

Rockstar Games tarafından uzun bir süredir geliştirilmeye devam edilen GTA 6 oyunu için geri sayım başlamış durumda. Grand Theft Auto serisinin sekizinci ana oyunu ve toplamda on altıncı oyunu olarak lanse edilecek oyun, 2013 yılında çıkan GTA 5’in mirasını taşıyacak. Bugün ortaya çıkan son bilgiler, şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı iddiasıyla gündeme gelen oyunun çok yakında geleceğini gözler önüne serdi. Rockstar Games Başkanı Sam Houser, şirketin 25. yıldönümünü kutlamak adına ilk GTA 6 fragmanı için tarih verdi.

Tüm zamanların en çok beklenen oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto VI için beklentiler şu anda oldukça yüksek bir durumda. Heyecanla beklenen oyunun fragman videosu için oldukça az bir süre kalırken, oyunla alakalı yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. İşte detaylar…

GTA 6 fragmanı için çıkış tarihi belli oldu

Bloomberg’den Jason Schreirer bugün Grand Theft Auto serisinin geleceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Schreirer, ilk GTA 6 fragmanı için Aralık ayını işaret ederken, oyunun bu hafta içinde resmi olarak piyasaya duyurulacağını öne sürmüştü. Tecrübeli gazetecinin açıklamalarından kısa bir süre sonra Rockstar Games kurucusu Sam Houser, şu açıklamada bulunarak oyunun fragman çıkış tarihini resmen doğruladı:

“Gelecek ay Rockstar Games’in 25. yıl dönümü kutlanacak. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularımızdan gelen inanılmaz destek için teşekkür ederiz. Gerçekten tutkulu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatını yakaladık; siz olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu paylaştığınız için size çok minnettarız. 1998 yılında Rockstar Games, video oyunlarının da diğer eğlence türleri gibi kültürel bir temel haline gelebileceği fikri üzerine kuruldu ve bu evrimin bir parçası olma çabalarımızda sevdiğiniz oyunları yaratmış olmayı umuyoruz. Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto’nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu tecrübelerimizi daha uzun yıllar sizlerle paylaşabilmeyi umuyoruz. Teşekkürler, Sam Houser.”

Sam Houser’ın da doğruladığı üzere GTA 6 fragmanı için çıkış tarihi Aralık ayında gerçekleştirilecek. Fakat ortaya çıkan iddialar, merakla beklenen fragmanın 7 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan The Game Awards 2023 etkinliği sırasında yayınlanacağını öne sürüyor.