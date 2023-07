GTA 5, Xbox Game Pass’e geldi

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2013 yılında piyasaya çıkan açık dünya temalı aksiyon ve macera oyunu GTA 5, Xbox Game Pass platformuna geldi. Microsoft, Temmuz ayına giriş yapmamızla birlikte yeni ayda kütüphanesine ekleyeceği bir dizi oyunu duyurdu. Bu oyunlar arasında Grand Theft Auto serisinin son oyununa da yer veriliyor. Premium Edition sürümüyle Xbox’ın mağazasında 165 TL karşılığında satın alabileceğiniz oyun, artık Game Pass aboneleri için herhangi bir ek ücret ödemeden kullanılabilecek.

Mevcut nesil konsollar (Xbox Series X/S ve PlayStation 5) için yeniden düzenlenmiş versiyonu ile birlikte gelen GTA 5’in yeniden kütüphanesine eklendiği Xbox Game Pass, bunun yanı sıra bir dizi sürpriz oyuna daha ev sahipliği yapıyor. Rockstar Games’in eleştirmenlerden tam not alan ve dünya çapında büyük indirme sayılarına ulaşan oyunu, bugün itibariyle Microsoft’un abonelik tabanlı oyun sisteminde bedava sergilenmeye başladı.

GTA 5, Xbox Game Pass aboneleri için ücretsiz oldu

Xbox Game Pass bugün GTA 5 (Grand Theft Auto V) ve Sword and Fairy: Together Forever oyunlarını ücretsiz bir şekilde abonelerine sunmaya başladı. GTA’nın son oyunu, şimdilik yalnızca bulut ve konsol cihazlarından erişilebilir hale gelirken; ne yazık ki PC kullanıcıları bu noktada pas geçildi. Sword and Fairy: Together Forever’ın ise bulut, konsol ve PC’de kullanılabileceği açıklandı.

Elbette ki Xbox Game Pass’in Temmuz ayı için tek sürprizi GTA 5 değil! Bunun yanı sıra Microsoft, 18 Temmuz tarihine kadar platforma eklenecek olan altı oyunu şu sıralamayla duyurdu:

6 Temmuz

McPixel 3 (Bulut, Konsol ve PC)

11 Temmuz

Common’hood (Bulut, Konsol ve PC)

Insurgency: Sandstorm (PC)

14 Temmuz

Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC)

18 Temmuz

Techtonica (Bulut, Konsol ve PC)

The Cave (Bulut ve Konsol)

Tüm bunların yanı sıra Xbox Game Pass bazı oyunlarını da platformdan kaldırma kararı aldı. 15 Temmuz itibariyle kütüphaneye veda edecek oyunlar arasında şu yapımlar bulunuyor:

Exo One (Bulut, Konsol ve PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Bulut, Konsol ve PC)

Spelunky 2 (Bulut, Konsol ve PC)

Bu içeriğimize de göz atmayı unutmayın: GTA 5 sistem gereksinimleri, fiyatı, hileleri ve diğer merak edilenler