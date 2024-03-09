Google’ın kurucu ortağı, Gemini’deki tartışma yaratan hata nedeniyle özür diledi

Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, şirketin yapay zeka sohbet robotu Gemini platformundaki tartışma yaratan görsel oluşturma hatası ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, platformda ortaya çıkan ve sosyal medyada büyük bir polemik başlatan soruna değinerek şirketin hatalı olduğunu ve başarısız bir sonuçla karşılaşıldığını itiraf etti. Brin, karşılaşılan hatanın sebebini, platformdaki testlerin tamamlanmamasına bağladı.

Geçtiğimiz haftalarda Gemini’de ortaya çıkan bu hata, bazı kullanıcıların platformda görsel oluştururken birtakım ırksal yanlışlıklarla karşılaşmasıyla dikkat çekti. Bunlar arasında Nazi askeri üniforması giyen siyahi bireyler ve Adolf Hitler’i çağrıştıran Elon Musk portresi gündeme gelmişti.

Sergey Brin’den dikkat çeken itiraf

CNBC’nin haberine göre Sergey Brin, girişimcilerin katıldığı bir konferansta Google’ın yapay zeka teknolojisi ile ilgili ilerlemeleri hakkında konuştu. Buna bağlı olarak yönetici, geçtiğimiz haftalarda karşılaşılan can sıkıcı hataya da değindi. “Görüntü oluşturma konusunda kesinlikle büyük bir hata yaptık,” diyen Brin, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bunun temel olarak kapsamlı test yapılmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak maalesef bu pek çok insanı üzdü.”

Sosyal medyada başlayan tartışmalardan sonra Google, bilindiği üzere görsel oluşturma hizmetini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen şirket, çok yakında bu problemin ortadan kaldırılacağını ifade etmişti.

Telegraph tarafından aktarılan bilgilere göre şirket yakın zamanda konuya ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, söz konusu problemi “korkunç” olarak nitelendirdi ve görsel oluşturma aracının henüz yeterli seviyede olmadığını kabul etti.

İyileştirmeler devam ediyor

Gemini’nin “görsel oluşturma konusunda kesinlikle berbat” olduğunu ifade eden Google kurucu ortağı Sergey Brin, aynı zamanda tartışmalı bir başka konuya daha değindi. Yönetici, yapay zeka aracının siyasi olarak yanıtlarda neden sola doğru bir eğilim gösterdiği konusunda açıklamada bulundu.

Bununla ilgili tam olarak emin olmadığını aktaran Brin, “Yanıtlarda neden sola doğru bir eğilim olduğunu tam olarak anlamadık, niyetimiz kesinlikle bu değil,” dedi. Fakat yine de şirketin bu noktada yoğun bir şekilde çalıştığını, yapılan son testlerde ise yüzde 80’e varan bir iyileştirme elde edildiğini bildirdi.

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