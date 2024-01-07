Google’dan Pixel 8 için otomatik ekran koruyucu algılama özelliği

Google, amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için ilgi çekici bir yenilikle karşımıza çıktı. Üst segment akıllı telefonların artan maliyetiyle beraber şirket, tüketicilerin cihazları en verimli şekilde kullanmalarına katkıda bulunmak amacıyla Pixel 8 ailesine otomatik ekran koruyucu algılama özelliği getiriyor.

Pratik bir şekilde kullanılabilecek olan bu işlev, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Google’ın yeni özelliği, cihazınıza bir ekran koruyucusu taktığınızda otomatik olarak tespit ederek cihazdan daha verimli bir şekilde faydalanmanıza imkan tanıyor. Ekran koruyucu takıp çıkarırken dokunmatik hassasiyeti kaybını engellemek adına işlev gösteren bu fonksiyon, şimdilik sadece Pixel 8 serisinde karşımıza çıkıyor. Fakat şirket, ilerleyen süreçte bu özelliği diğer Pixel telefonlara ve hatta belki de diğer Android modellerine getirebilir.

Google Pixel 8 serisine özel otomatik ekran koruyucu algılama özelliği nasıl çalışacak?

Google tarafından geliştirilen bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, ekran koruyucusunun ne zaman takıldığını ya da çıkarıldığını sistemin otomatik bir şekilde algılamasına izin veriyor. Bununla beraber ekranda kullanıcılara ekran koruma modunu etkinleştirmelerini tavsiye eden bir bildirim çıkıyor. Bu mod sayesinde ekran koruyucusu kullanırken kullanıcı deneyimini daha da yükselterek dokunma hassasiyetini artırabilirsiniz.

AndroidPolice’in aktardığı bilgilere göre cihaza bir ekran koruyucu taktığınız anda bu modu etkinleştirmenizi öneren bildirim ekrana geliyor ve üç ayrı seçenek görünüyor. Bunlar arasında Ayarlar’ı açma, modu aktif etme ya da devre dışı bırakma seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar bunlar arasından ihtiyaçlarına yönelik olarak bir tercih gösterebiliyor.

Öte yandan ekran koruyucuyu çıkardığınız senaryoda da yine benzer bir uyarıyla karşılaşılacağı belirtiliyor. Eğer cihazınızda bir ekran koruyucu bulunmuyorsa, bu modu devre dışı bırakmanızda fayda olacak. Aksi halde cihazın dokunmatik hassasiyeti oldukça verimsiz bir hale gelecektir.

Diğer Android modellerine de gelebilir

Peki ya bu özellik diğer Android telefonlara da gelecek mi? Google ilerleyen süreçte bu özelliği Android’in yeni sürümlerine dahil edebilir. Fakat bu durumda ekran koruyucu algılama özelliği, muhtemelen her cihazda uyumlu bir şekilde çalışmayacaktır.

Zira şu anda piyasada çok sayıda farklı Android telefon üreticisi yer alıyor. Dolayısıyla her markanın, bu özelliğin çalışmasına imkan tanıyan bileşenleri taşıması mümkün olmayabilir. Fakat yine de ilerleyen süreçte bazı telefon üreticileri, bu özelliği kendi cihazlarına özel olarak getirebilir. Örneğin Samsung, gelecekteki bir One UI güncellemesiyle bu işlevi Galaxy telefonlarda sunabilir.