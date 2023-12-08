Google’dan Android için yeni hava tahmini uygulaması

Teknoloji devi Google bu hafta sürpriz bir özellikle Android kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, Android kullanıcıları için yeni bir hava durumu tahmini uygulaması yayınladı. Android’e gelen bu yeni araç, şu anda ne yazık ki yalnızca Google’ın Pixel serisi akıllı telefonlarıyla sınırlı durumda. Çok yakında diğer akıllı telefonlara da gelmesi beklenen uygulama, işletim sisteminin yerel Saat uygulamasına entegre bir şekilde çalışarak kullanıcılarını günlük hava durumuyla alakalı bilgilendiriyor.

Google’ın yeni uygulamasının öne çıkan noktası, Saat uygulaması üzerinden gerçekleştirilen erişim olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte kullanıcılar uyanmak istediği saate ait hava durumu tahminleriyle karşılaşıyor. Günlük hava durumu bilgileri basitleştirilmiş bir şekilde ekrana yansıtılıyor.

Google’ın hava durumu tahmini uygulaması Pixel telefonlara geldi

Google tarafından kullanıcılara sunulan yeni hava durumu tahmini uygulaması, sadece kullanıcının anlık olarak bulunduğu konum için değil, bunun yanı sıra Saat uygulamasında yapılandırılmış diğer bölgeler için de bilgilendirmelere yer veriliyor. Bu sayede kullanıcılar farklı konumların hava durumu tahminlerini kolay bir şekilde görüntüleme şansı elde ediyor. Özellikle de sık seyahat edenler için bu uygulama oldukça fayda sağlayacak gibi görünüyor.

Google’ın yeni hava durumu tahmini uygulaması şu anda yalnızca belirli cihazlarla sınırlı tutuluyor. Şirket, ilk olarak uygulamayı sadece kendi geliştirdiği Pixel serisi akıllı telefon modelleriyle kısıtlıyor. Şu anda uygulamaya Pixel 5a ve sonraki modeller erişim sağlayabilecek. Uygulama direkt olarak Google Play Store mağazasından indirilebilecek. Bununla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, işletim sistemini güncelleyerek de uygulamayı cihazına getirebilir.

Diğer Android telefonlara da gelecek mi?

Şimdilik ne yazık ki Google, yeni hava durumu tahmini uygulamasının diğer Android işletim sistemine sahip akıllı telefon modellerine getirip getirmeyeceği ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Fakat tahminlere göre şirket, bu özelliği kendi akıllı telefon serisiyle sınırlı tutmaya devam edebilir. Bilindiği üzere Google daha önce de bazı özelliklerini kendi bünyesinde tutmaya karar vermişti. Şirketin geliştirdiği Magic Eraser özelliği şimdiye kadar Pixel telefonlardan başka modellere taşınmadı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefon modelleri şu anda ne yazık ki Türkiye’de satılmıyor. Cihaz resmi olarak henüz ülkemize giriş yapmadı. Şirketin bu telefonları ilerleyen süreçte Türkiye’ye getirip getirmeyeceği de şimdilik maalesef belirsizliğini koruyor.