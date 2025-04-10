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    Google Pixel telefonlar dokunmatik arka yüzeye sahip olacak

    Google Pixel telefonlar için dokunmatik arka yüzey içeren yeni bir patent ortaya çıktı.
    Google Pixel telefon
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Google akıllı telefonları için ilgi çekici bir patent başvurusuyla karşımıza çıktı.
    • Şirket, Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey içeren patentiyle dikkatleri üzerine çekti.
    • Bu ilginç inovasyon, Motorola'nın 2010 yılındaki Spice cihazlarında yer alan fikri akıllara getirdi.

    Teknoloji devi Google, gelecekteki Pixel akıllı telefon modellerinde önemli iyileştirmeler sunmaya niyetli görünüyor. Şirketin aldığı yeni bir patente göre marka, ilerleyen süreçte piyasaya çıkacak akıllı telefonlarında arka tarafta dokunmatik yüzey kullanacak.

    Bu teknolojinin tam olarak ne zaman hayata geçeceği bilinmemekle birlikte ilk detayları gün yüzüne çıktı. Patent dokümanında yer alan detaylar, bu teknolojinin cihazlarda nasıl uygulanabileceğine dair çeşitli bilgiler ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

    Google’ın yeni patenti Motorola Spiece ile benzerlik taşıyor

    Google tarafından yapılan patent başvurusunda, arka kısmın tamamının dokunmatik olabileceği vurgulanıyor. Bu teknolojik girişim Motorola’nın 2010 yılında Motorola Spice ile yapmaya çalıştığı fikri akıllara getiriyor.

    Google Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey patenti
    Google Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey patenti / Kaynak: PatentlyApple

    Güncellenen versiyonda akıllı telefonun ön ekranına parmaklarınızı koymadan videolarda gezinme, ekran parlaklığını değiştirme, ses seviyesini ayarlama ve çok daha fazlasını yapma olanağı sağlayan çok daha kapsamlı bir teknolojiyle karşı karşıyayız

    Google Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey patenti
    Google Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey patenti / Kaynak: PatentlyApple

     

    Patentte yer alan detaylara göre dokunmatik yüzey, kasıtlı hareketler ile diğer hareketler arasındaki farkı anlayabilmek için yapay zekayı kullanacak. Görünüşe göre kullanıcıların telefonun arkasında hareketlere tepki veren bir alan seçme olanağı da olacak. Bu sayede komut verirken daha fazla güvenlik sağlanacak.

    Google Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey patenti
    Google Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey patenti / Kaynak: PatentlyApple

    Her zamanki gibi oldukça ilgi çekici ve işlevsel görünse de Google’ın bu yeni özelliği akıllı telefonlarından birinde uygulayıp uygulamayacağını bilmenin zor olduğunu vurgulamakta fayda var.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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