Google Pixel telefonlar dokunmatik arka yüzeye sahip olacak

Google akıllı telefonları için ilgi çekici bir patent başvurusuyla karşımıza çıktı.

Şirket, Pixel telefonlarda dokunmatik arka yüzey içeren patentiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu ilginç inovasyon, Motorola'nın 2010 yılındaki Spice cihazlarında yer alan fikri akıllara getirdi.

Teknoloji devi Google, gelecekteki Pixel akıllı telefon modellerinde önemli iyileştirmeler sunmaya niyetli görünüyor. Şirketin aldığı yeni bir patente göre marka, ilerleyen süreçte piyasaya çıkacak akıllı telefonlarında arka tarafta dokunmatik yüzey kullanacak.

Bu teknolojinin tam olarak ne zaman hayata geçeceği bilinmemekle birlikte ilk detayları gün yüzüne çıktı. Patent dokümanında yer alan detaylar, bu teknolojinin cihazlarda nasıl uygulanabileceğine dair çeşitli bilgiler ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Google’ın yeni patenti Motorola Spiece ile benzerlik taşıyor

Google tarafından yapılan patent başvurusunda, arka kısmın tamamının dokunmatik olabileceği vurgulanıyor. Bu teknolojik girişim Motorola’nın 2010 yılında Motorola Spice ile yapmaya çalıştığı fikri akıllara getiriyor.

Güncellenen versiyonda akıllı telefonun ön ekranına parmaklarınızı koymadan videolarda gezinme, ekran parlaklığını değiştirme, ses seviyesini ayarlama ve çok daha fazlasını yapma olanağı sağlayan çok daha kapsamlı bir teknolojiyle karşı karşıyayız

Patentte yer alan detaylara göre dokunmatik yüzey, kasıtlı hareketler ile diğer hareketler arasındaki farkı anlayabilmek için yapay zekayı kullanacak. Görünüşe göre kullanıcıların telefonun arkasında hareketlere tepki veren bir alan seçme olanağı da olacak. Bu sayede komut verirken daha fazla güvenlik sağlanacak.

Her zamanki gibi oldukça ilgi çekici ve işlevsel görünse de Google’ın bu yeni özelliği akıllı telefonlarından birinde uygulayıp uygulamayacağını bilmenin zor olduğunu vurgulamakta fayda var.

Şirket her ne kadar şu anda bu teknolojinin patentini almış olsa da ilerleyen süreçte bunu hayata geçirmekten tamamen vazgeçebilir.