Google Pixel 9a’ya adeta “işkence” edildi: Dayanıklılık testinden başarıyla geçti

Pixel 9a zorlu bir dayanıklılık testine girdi.

JerryRigEverything'in gerçekleştirdiği bu testlerde cihaz yanma ve bükülme gibi işlemlere tabi tutuldu.

Tüm zorlukların üstesinden başarıyla gelen telefon, genel anlamda dayanıklı bir cihaz olduğunu ispatladı.

Pek çok tüketici yeni bir akıllı telefon satın alırken iyi donanım ve tasarıma sahip olmasının yanı sıra dayanıklı da olmasına dikkat ediyor. Zira kimse hassas ve kolay kırılabilen bir cihaz istemez. Orta seviye canavarı Google Pixel 9a dayanıklı bir telefon olup olmadığını göstermek için adeta ‘işkence’ denebilecek bir teste girdi.

Bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen akıllı telefon modeli, bir cihazın dayanıklılığını test eden başlıca YouTube kanallarından biri olan JerryRigEverything tarafından hazırlanan bir videonun odak noktası oldu. YouTuber bu videoda yakma ve bükme gibi çeşitli zorlu testler gerçekleştirdi.

Pixel 9a üst düzey bir dayanıklılık gösterdi

Google’ın orta seviye telefonu yakın zaman önce parçalarına ayrılarak bir tamir testinden geçmişti. Pixel 9a şimdi dayanıklılık testinde boy gösterdi.

Cihaz ilk olarak çizilme testleriyle ilginç bir dayanıklılık ortaya koydu. Telefonda çizikler oluşması için 6. seviye bıçaklar, 7. seviyede ise daha büyük izler gerekiyor. Bu sayede cihaz çizilmelere ve bunların yol açtığı hasarlara karşı bile iyi seviyede direnç sunuyor.

Daha sonra ateş/yanma ve bükme üzerine odaklanan testlere geçildi. Model yangınla başlayarak çakmakla 30 saniye boyunca aralıksız dayanmayı başararak, kazara ısınma durumunda ekranın yeterli düzeyde korunmasını sağlamış oldu. Bükme testi yapılarak cihaz ikiye bükülmeye çalışıldı ve telefon burada tam direnç gösterdi.

Google Pixel 9a yapılan testlerde genel olarak yapısı itibariyle oldukça dayanıklı bir akıllı telefon olduğunu ispatlıyor. Son olarak suya dayanıklılık testi de uygulanıyor. IP68 sertifikasına sahip olan cihaz bunu da sorunuz atlatıyor.

Google Pixel 9a teknik özellikleri

Boyutlar: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

154,7 x 73,3 x 8,9 mm Ekran: 6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık

6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka kamera: 48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens

48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 13 MP

13 MP Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3 Batarya kapasitesi: 23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

JerryRigEverything’in gerçekleştirdiği Google Pixel 9a dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: