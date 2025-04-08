Google Pixel 9a parçalara ayrıldı: Tamir testinden geçti

Google'ın yeni fiyat-performans telefonu tamir testine girdi.

Orta seviye Pixel 9a modeli parçalarına ayrıldı.

Cihaz tamir edilebilirlik konusunda son derece başarılı bir not elde etti.

Mart ayında piyasaya çıkan Google Pixel 9a kısa süre önce tamir testinden geçti. PBKreviews adlı YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen testte cihaz parçalarına ayrıldı.

Google’ın yeni orta seviye telefonunun iç parçalarını gözler önüne sermeyi amaçlayan sökme işlemi, aynı zamanda akıllı telefonun tamir ve parçalarına ayrılmasının zorluğunu da değerlendirmemize yardımcı oluyor. Cihaz bu anlamda beklentileri fazlasıyla karşılayan bir başarı ortaya koyuyor.

Google Pixel 9a kolay tamir edilebilir yapısıyla artı puan aldı

Google’ın yeni fiyat-performans odaklı telefonu onarılabilirlik açısından 10 üzerinden maksimum 7,5 puan aldı. Cihaz bu sonuçlara ulaşmak için her biri 2 maksimum puana sahip beş kategoride değerlendirildi.

İç tasarım, parça bulunabilirliği ve ekran değişim kolaylığı konularında cihaz her biri 2 puanla maksimum puanı alarak yarışı tamamladı. Batarya değişimi konusunda ise puan 1 oldu. Üstelik cihazın en büyük zorluğu ise 0,5 puanla çeşitli parçaların değiştirilmesi olarak karşımıza çıktı.

İç parçalarda öne çıkan noktalar arasında bileşenlere erişmek için kapağın çıkarılması, bileşen kapağını çıkarmak için 16 vidanın bulunması, pil konektörünü çıkarmak için sadece bir vida ve anakarta erişmek için iki vida daha bulunması, aynı zamanda ön kısmı sökmeden ekranı değiştirmenin mümkün olduğunu göstermesi yer alıyor.

Google Pixel 9a özellikleri

Boyutlar: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

154,7 x 73,3 x 8,9 mm Ekran: 6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık

6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık İşlemci: Google Tensör G4

Google Tensör G4 RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka kamera: 48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens

48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 13 MP

13 MP Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3 Batarya kapasitesi: 23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

PBKreviews tarafından gerçekleştirilen Google Pixel 9a tamir testi incelemesini aşağıdan da izleyebilirsiniz: