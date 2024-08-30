Google Pixel 9 Pro XL onarılabilirlik konusunda beklentileri fazlasıyla karşıladı

Teknoloji devi Google, Pixel Watch serisi gibi bazı ürünlerinde arıza durumunda sorun yaratsa da son dönemlerde bu durum değişmeye başladı. Şirket akıllı telefon onarımlarını kolaylaştırmanın yanı sıra dayanıklılıklarını da mümkün olduğu kadar uzun hale getirmek için kolları sıvadı. Tüm bu girişimlerin sonucunda, yakın zaman önce tanıtılan Google Pixel 9 Pro XL üst düzey dayanıklılığı ve kolay tamir edilebilir yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

iFixit ekibi tarafından tamir testine giren Pixel 9 Pro XL modeli incelikli tasarımı sayesinde çok daha üstün bir onarım sürecine sahip. iFixit’in YouTube kanalında yayınlanan videoda cihazın oldukça basit bir şekilde sökülüp onarılabileceği görüldü. İşte detaylar…

Google Pixel 9 Pro XL tamir testinden artı puan aldı

Tamir testine giren Pixel 9 Pro XL’nin çift girişli tasarımı nedeniyle cihazın tamir konusunda çok daha kolay bir deneyim ortaya koyduğu görüldü. Bağımsız bir şekilde çıkarılabildikleri için cihazın önüne veya arkasına erişmenin son derece basit olduğu aktarıldı.

Şirketin titizlikle üzerinde çalıştığı yeni tasarım Pixel 6 Pro ve sonraki akıllı telefonlarda yer almıyordu. Bu akıllı telefon modellerinde tamir işlemi için hata nerede olursa olsun, iç kısmı analiz edebilmek adına ekranın çıkarılması gerekiyordu. Ancak neyse ki yeni modelde şirket bunu ortadan kaldırarak daha pratik bir işlem sunmaya başladı.

Kullanıcıların batarya ile ilgili bir problem ile karşılaşması halinde, pilin değiştirilmesi gerekiyorsa bunu akıllı telefonun ön kısmından yapmak gerekiyordu. Artık Pixel 9 serisi ile söz konusu soruna başka bir yoldan doğrudan ulaşmak mümkün hale gelmeye başladı. Cihazın onarım aşamasını son derece kolaylaştıran bu hamle, testi gerçekleştiren ekip tarafından artı puan aldı.

Google Pixel 9 Pro XL özellikleri

Ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (1344 x 2992 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (1344 x 2992 piksel), 3.000 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 42 MP ön kamera

42 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 48 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 162,56 x 76,2 x 7,62 mm

162,56 x 76,2 x 7,62 mm Ağırlık: 221 gram

221 gram Batarya kapasitesi: 37 watt hızlı şarjlı 5.060 mAh pil

37 watt hızlı şarjlı 5.060 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Son olarak yakın zaman önce Pixel 9 Pro XL’ın Tensor G4 çipiyle Genshin Impact testine girdiği ve ne yazık ki Tensor G2’ye kıyasla hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koyduğunu da ekleyelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?