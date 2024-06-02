Google Pixel 9 işlemcisi Tensor G4’ün ilk detayları ortaya çıktı

Google üretmiş olduğu Pixel serisi akıllı telefon ailesiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Google I/O 2024 geliştirici konferansında seriyi yeni bi orta segment telefon olan Pixel 8a ile genişleten şirket, çok yakında ise bir sonraki amiral gemisi telefonu Pixel 9 ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen Google Pixel 9’un teknik özellikleri ile ilgili dedikodular gündeme gelmeye başladı. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın performans canavarı Tensor G4 işlemcisi hakkında birçok detayı gözler önüne serdi.

Google’ın yeni amiral gemisi telefonuna güç verecek Tensor G4’ün çekirdek mimarisi ve ilk test sonuçları yayınlandı. Rus haber kaynağı Rozetked’in paylaştığı bilgiler, heyecan uyandıran üst seviye telefondan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sundu.

Google Tensor G4 çipinin detayları belli oldu

Ortaya çıkan raporlarla birlikte Tensor G4 çipinin teknik detayları aydınlığa kavuştu. Yüksek performanslı mobil işlemci birinci çekirdek olarak Cortex-X4, üç orta seviye Cortex-A720 çekirdeği ve dört Cortex-A520 çekirdeğiyle 1+3+4 çekirdek konfigürasyonunu tercih ediyor. Tensor G4’ün mimari düzeni ilk Tensor çipi ve Tensor G2’nin 2+2+4 konfigürasyonundan ve Tensor G3’te karşımıza çıkan 1+4+4 konfigürasyonundan farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Yeni nesil Google Tensor çipi önceki nesilde karşımıza çıkan dokuz çekirdekli mimarinin yerine sekiz çekirdekli bir CPU düzenine dönüyor. Geçmişten günümüze Tensor çiplerinin çekirdek karşılaştırması şu şekilde görünüyor:

Google Tensor: 2x Cortex-X1 (2,8 GHz), 2x Cortex-A76 (2,25 GHz) ve 4x Cortex-A55 (1,8 GHz)

2x Cortex-X1 (2,8 GHz), 2x Cortex-A76 (2,25 GHz) ve 4x Cortex-A55 (1,8 GHz) Google Tensor G2: 2x Cortex-X1 (2,85 GHz), 2x Cortex-A78 (2,35 GHz) ve 4x Cortex-A55 (1,8 GHz)

2x Cortex-X1 (2,85 GHz), 2x Cortex-A78 (2,35 GHz) ve 4x Cortex-A55 (1,8 GHz) Google Tensor G3: 1x Cortex-X3 (2,91 GHz), 4x Cortex-A715 (2,37 GHz) ve 4x Cortex-A510 (1,7 GHz)

1x Cortex-X3 (2,91 GHz), 4x Cortex-A715 (2,37 GHz) ve 4x Cortex-A510 (1,7 GHz) Google Tensor G4: 1x Cortex-X4 (3,1 GHz), 3x Cortex-A720 (2,6 GHz) ve 4x Cortex-A520 (1,95 GHz)

Pixel 9 serisi AnTuTu puanlarıyla dikkat topladı

Google’ın yeni üst seviye akıllı telefon ailesi üç farklı modelden oluşacak. Google Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinden oluşan serinin tüm üyeleri 1 milyon puan bandını geçmeyi başardı. Yeni Google telefonları şu puanlarla dikkat yarattı:

Pixel 9: 1.016.167 puan

1.016.167 puan Pixel 9 Pro: 1.148.452 puan

1.148.452 puan Pixel 9 Pro XL: 1.176.410 puan

Google Pixel 9 ailesinin tamamı AnTuTu’da 1 milyon puanı geçerken, küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modelleri olan ve şu anda şirketin amiral gemisi telefon sınıfında boy göstermeye devam eden Pixel 8 modeli AnTuTu’dan yaklaşık 900 bin puanla ayrılmıştı.

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