Google’ın yeni modeli Gemini 4 Argon, AI Pro ve AI Ultra abonelerine açıldı

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Google, Gemini 4 Argon modelini 13 Ekim 2026 Salı günü Gemini uygulamasında kullanıma sundu.

Argon yalnızca Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine açık, ücretsiz plan ve AI Plus aboneleri modele erişemiyor.

Gemini'ın Türkiye abonelik sayfası Argon'u AI Pro ve AI Ultra planlarında listeliyor, AI Pro'nun aylık fiyatı 869,99 TL.

Google, en yeni ve en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 4 Argon’u 13 Ekim 2026 Salı günü Gemini uygulamasında kullanıma sundu. Model, Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine açıldı. Ücretsiz plan ve AI Plus aboneleri ise yeni modele erişemiyor.

Google, Argon’u Eylül ayının sonunda duyurmuş ve ilk aşamada yalnızca en pahalı plan olan AI Ultra’ya açmıştı. Yeni adımla model daha uygun fiyatlı AI Pro planına iniyor. Şirket geçen hafta da Gemini’ın ücretsiz sürümünde model seçimini kaldırmıştı. Böylece uygulamadaki en güçlü modeller giderek ücretli planlarda toplanıyor.

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Gemini 4 Argon’u kimler kullanabiliyor?

Google’ın Gemini uygulaması duyurusuna göre Argon’a erişim için Google AI Pro ya da AI Ultra aboneliği gerekiyor. Model bu planlardaki kullanıcılara kademeli olarak dağıtıldığı için tüm hesaplarda aynı anda görünmeyebilir.

9to5Google’ın haberine göre AI Pro ve AI Ultra abonelerinin model seçicisinde artık 3.5 Flash-Lite, 3.8 Flash, 3.1 Pro ve 4 Argon seçenekleri yer alıyor. Aynı aboneler Argon’u Google Arama’daki AI Mode içinde de kullanabiliyor. Google’ın kodlama platformu Antigravity’nin masaüstü uygulamasında ve komut satırı aracında ise yeni model yalnızca AI Ultra planıyla açılıyor.

Ücretsiz kullanıcıların durumu değişmedi. Bu hesaplar 9 Ekim’den beri otomatik model seçimiyle çalışıyor ve istemlerin büyük bölümü Flash-Lite modeline gidiyor. Argon ücretsiz planın seçenekleri arasında bulunmuyor.

Gemini uygulamasında neler değişiyor?

Google, Argon’un sorulara daha doğrudan yanıt verdiğini, gereksiz çekinceleri azalttığını ve kendini tekrar etmekten kaçındığını söylüyor. Modelin üslup talimatlarına önceki Gemini modellerinden daha iyi uyduğu, uzun görevlerde ise ilerlemeyi kullanıcıyla daha sık paylaştığı belirtiliyor.

Uygulamanın kendisinde de değişiklikler var. Ana sohbet penceresine sohbet ile görevler arasında geçiş yapmayı sağlayan bir düğme eklendi. Görevler seçildiğinde Gemini, kullanıcı bilgisayarın başında olmasa bile Google uygulamaları üzerinden iş yürütebiliyor. Gemini ayrıca Instacart, OpenTable, Adobe ve Shopify gibi 40’tan fazla uygulamaya bağlanabiliyor. Bunlardan Instacart ve OpenTable ise Türkiye’de hizmet vermiyor.

Kodlama tarafında da bir yenilik bulunuyor. Antigravity’nin yapay zeka ajanıyla çalışan kodlama arayüzü artık doğrudan Gemini’ın macOS uygulamasında yer alıyor. Kullanıcılar böylece sohbet ile uygulama ya da web sayfası geliştirme arasında aynı uygulamadan geçiş yapabiliyor.

Türkiye’de Gemini 4 Argon kullanılabiliyor mu?

Google’ın duyurusunda Argon için ülke kısıtlaması yer almıyor ve model küresel olarak dağıtılıyor. Gemini’ın Türkiye abonelik sayfası da Argon erişimini AI Pro ve AI Ultra planlarının özellikleri arasında gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye’deki kullanıcılar Argon’u kullanmak için en az aylık 869,99 TL’lik AI Pro planına geçmek zorunda.

Plan Aylık fiyat Gemini 4 Argon Ücretsiz 0 TL Yok Google AI Plus 199,99 TL Yok Google AI Pro 869,99 TL Var Google AI Ultra 1.479,99 TL / 8.999,99 TL Var, en yüksek limitle

AI Pro planı Argon’un yanında 5 TB bulut depolama ve YouTube Premium Lite üyeliği de içeriyor. Türkiye sayfasında AI Plus planı için artık yalnızca Flash modeline erişim listeleniyor. AI Ultra planında ise Gemini’daki görevler gibi yeni özelliklere ilk erişim belirli ülkelerle sınırlı tutuluyor.

Google Argon’u hangi işler için konumlandırıyor?

Google’ın tanıtım yazısında Argon, kodlama, finans, hukuk, siber güvenlik ve bilim gibi alanlarda çok adımlı ve karmaşık işler için tasarlanmış bir model olarak tanıtılıyor. Şirket, Chrome ve YouTube ekiplerinin modeli büyük kod tabanlarını yeniden düzenlemek ve performans iyileştirmeleri yapmak için kullandığını aktarıyor.

Geliştiriciler için Argon, Gemini API üzerinden 30 Kasım 2026’ya kadar milyon girdi tokenı başına 2 dolar, milyon çıktı tokenı başına 10 dolar tanıtım fiyatıyla sunuluyor. Bu tarihten sonra fiyat sırasıyla 4 ve 20 dolara çıkacak. Google, Argon’un Gemini 4 ailesinin ilk modeli olduğunu ve ailenin diğer üyelerinin ilerleyen dönemde geleceğini açıkladı.