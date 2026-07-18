Google, NotebookLM’in adını Gemini Notebook olarak değiştirdi

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Google, NotebookLM'in ismini Gemini Notebook olarak değiştirdi.

İsim değişikliğine rağmen platformun mevcut özellikleri korundu.

Ayrıca Gemini platformundaki yerleşik "Not Defterleri" özelliğiyle tam senkronizasyon sağlandı.

Google, popüler yapay zeka platformu NotebookLM’in adını resmen değiştirdi. Şirketten gelen son açıklamaya göre platformun ismi resmi olarak Gemini Notebook olarak güncellendi.

Fakat yine de bunun yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Yani platformun işleyişinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Aksine hizmet, Google’ın ana yapay zeka modeli Gemini ile çok daha sıkı bir senkronizasyon içinde çalışacak.

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Gemini Notebook ile neler değişecek?

Bu değişiklik, hizmeti Nisan ayında Gemini platformuna eklenen “Not Defterleri” özelliğine daha da yaklaştırıyor. Bu sayede araştırma projelerine yapay zeka sohbet robotu üzerinden başlayıp daha sonra özel platformda devam etmek mümkün hale geliyor.

AndroidAuthority’nin haberine göre Gemini’da oluşturulan Not Defterleri, artık Drive ile entegre olan Gemini Notebook ile otomatik olarak senkronize ediliyor. Böylece değişikliklerin her iki ortamda da yansıtılması sağlanıyor.

Aynı projeleri paylaşsalar da bazı özellikler Gemini Notebook’a özel kalmaya devam ediyor. Bunlar arasında Not Defterlerinin içeriğine dayalı video özetleri oluşturma özelliği de yer alıyor. Bu özellik henüz doğrudan Gemini ana arayüzünde mevcut değil.

Teknoloji devi Google’a göre bu entegrasyon önümüzdeki aylarda genişletilmeye devam edecek. Aynı zamanda Google Arama için Yapay Zeka Modunda Gemini Notebook desteğini de içerecek.

Şirket henüz ne yazık ki yeni özellik için bir zaman çizelgesi açıklamadı. Fakat yeni görsel kimliğin bugün itibariyle kullanıcılara sunulmaya başlandığını bildirdi.