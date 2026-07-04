Samsung Mesajlar uygulaması için yolun sonu: Resmi kapanış tarihi açıklandı

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Samsung, uzun yıllardır Galaxy cihazlarında yer alan yerleşik mesajlaşma uygulaması Samsung Mesajlar'ı 6 Temmuz itibarıyla resmi olarak kapatacağını duyurdu.

Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışmayı durduracak olan uygulama, Android 14 ve üzerindeki modellerde ana ekran ikonu da dahil olmak üzere otomatik olarak Google Messages'a dönüşecek.

Yapılan anketler, kullanıcıların mevcut arayüz düzeni ve tema seçenekleri nedeniyle Google platformuna geçişe mesafeli yaklaştığını gösteriyor.

Samsung, Galaxy akıllı telefonların uzun yıllardır yerleşik SMS yazılımı olan Samsung Mesajlar’ı tamamen sonlandırıyor. Bundan böyle kullanıcılar, Google’ın kendi mesajlaşma uygulaması olan ‘Google Messages’ platformunu kullanarak birbirlerine mesaj atmaya devam edecekler.

Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefonlarında uzun süredir ön yüklü olarak sunduğu mesajlaşma uygulaması Samsung Mesajlar’ı tarihin tozlu sayfalarına gönderiyor. Uygulama içinde beliren bildirimlere göre platform, 6 Temmuz tarihinde Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip Galaxy cihazlarında resmi olarak faaliyetlerini durduracak.

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Samsung’un kararında RCS teknolojisi etkili oldu

Samsung Mesajlar, uzun yıllar boyunca Galaxy kullanıcılarının birincil mesajlaşma aracı olarak hizmet veriyordu. Ancak RCS (Zengin İletişim Servisleri) altyapısının sektörde hızla yaygınlaşması, Güney Koreli teknoloji devini kendi yazılımından uzaklaştırdı.

Google Messages, 2022 yılında Galaxy telefonlarında varsayılan mesajlaşma uygulaması haline gelmişti. Samsung, 2024 yılında ABD’de satılan cihazlarında kendi uygulamasını ön yüklü olarak sunmayı bıraktı ve kullanıcıları doğrudan Google’ın uygulamasına yönlendirdi. 2025 yılında RCS desteği ve bazı yeni özelliklerle Samsung Mesajlar için kısa süreli bir canlanma dönemi yaşansa da, şirket nihai olarak fişi çekme kararı aldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında onaylanan kararın ardından, beklenen kapanış süreci için geri sayım başladı.

Android 14 ve üzeri cihazlarda otomatik dönüşüm yapılacak

Paylaşılan bilgilere göre Samsung Mesajlar, Android 12 veya daha yeni sürümleri çalıştıran Galaxy cihazlarında tamamen işlevini yitirecek. Daha eski Android sürümlerine sahip eski model Galaxy cihazları ise uygulamayı kullanmayı sürdürebilecek.

Android 14 ve üzeri işletim sistemini kullanan güncel cihazlarda ise Samsung Mesajlar, ana ekrandaki ikonu da dahil olmak üzere otomatik olarak Google Messages uygulamasına geçiş yapacak.

Kullanıcılar arayüz değişikliğinden memnun değil

9to5Google tarafından gerçekleştirilen bir anket, kullanıcıların Google Messages platformuna geçiş konusunda isteksiz olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan Galaxy sahipleri; Samsung’un yerleşik uygulama düzenini, sunduğu pratik özellikleri ve özelleştirilebilir tema seçeneklerini oldukça başarılı bulduklarını belirterek zorunlu geçiş kararından memnun olmadıklarını dile getirdi.

Öte yandan Samsung’un durdurduğu tek ürünü Mesajlar uygulaması olmayabilir. Geçtiğimiz aylarda, şirketin Galaxy Z Flip serisi katlanabilir akıllı telefonlarını sonlandırabileceği iddia edildi. Firmanın tamamen büyük ekranlı katlanabilir modellere odaklanmak istediği belirtiliyor.