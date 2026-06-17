Google, Pixel 9 Pro XL bekleyen kullanıcıya ekranı kırık Samsung telefon gönderdi

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Google Pixel 9 Pro XL cihazının ekranında sorun yaşayan bir kullanıcı, değişim talebiyle teknik servise başvurdu.

Google tarafından hazırlanan değişim paketinden, yeni bir Pixel yerine ekranı paramparça olmuş bir Samsung Galaxy S22 Ultra çıktı.

Şikayetini Reddit üzerinden paylaşan kullanıcının talebi üzerine Google resmi inceleme başlattı.

Google son yıllarda akıllı telefon pazarındaki konumunu gittikçe güçlendirdi. Fakat sosyal medyada tartışma konusu olan son olay, şirketin teknik servis departmanında yaşanan akıl almaz bir karışıklığı gözler önüne serdi.

ABD’de yaşayan bir kullanıcı, Pixel 9 Pro XL cihazının ekranında aniden beliren yeşil çizgi hatası nedeniyle Google teknik desteğine başvurdu. Cihazının yenisiyle değiştirilmesi talebinde bulunan kullanıcı, kapısına gelen kargoyla adeta şaşkına uğradı. Şirket, Samsung’a ait olan ve ekranı kırık bir cihaz gönderdi.

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Kullanıcının kapısına kırık bir Galaxy S22 Ultra bırakıldı

Reddit platformunda ‘tjebakka’ adlı kullanıcı, Google teknik servisiyle yaşadığı ilginç olayı sosyal medyadan paylaştı. Kargo paketinin içerisinde Google teknisyeninin yazdığı resmi bilgi notunu bulan kişi, yepyeni bir Pixel 9 Pro XL beklerken, ilginç bir şekilde ekranı tuzla buz olmuş eski bir Samsung Galaxy S22 Ultra ile karşılaştı.

Yaşadığı bu sıra dışı hatayı sosyal medyada diğer kullanıcılarla paylaşan Google Pixel kullanıcısı, şirketin neden rakip bir markaya ait olan, hem de ekranı kırık bir cihaz gönderdiğini anlayamadı. Tahmin edilebileceği üzere bu durum internette Google’ın aleyhine alay konusu haline geldi.

Problemin kaynağı neydi?

Sektör analistleri ve uzmanlar, bu durumun büyük bir olasılıkla Google’ın takas programında yaşanan bir karmaşıklıktan kaynaklandığını öne sürüyor.

Tahminlere göre olayın perde arkası, Google’ın takas programı kapsamında toplanan eski Samsung cihazlarının, lojistik merkezindeki teknik personelin dikkatsizliği sonucu değişim cihazlarıyla karıştırılmasından kaynaklanıyor. Fakat yine de şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.

Google inceleme başlattı

Öte yandan Google destek ekibi, yaşanan skandal olayın ardından resmi bir inceleme başlattı. Şirket, söz konusu karmaşıklığın çözülmesinin ve gerekli telafinin yapılmasının 1 ila 3 iş günü sürebileceğini bildirdi.

Fakat buna rağmen mağdur kullanıcı, Google donanım ekosisteminden tamamen ayrılmayı düşündüğünü dile getirdi.

Son olarak Google’ın Vodafone üzerinden Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyordu. Geçen yıl bu konuda resmi bir açıklama yapılmıştı. Fakat henüz bununla alakalı somut bir adım atılmadığını hatırlatmak isteriz.