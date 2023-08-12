Google hesabıyla birden fazla Android cihazı yönetilebilecek

Android işletim sisteminin geliştiricisi ve dağıtıcısı Google, kullanıcılarının deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda test edilmeye başladığı belirtilen “Bilinmeyen Takip Cihazı Uyarı Sistemi” sayesinde kullanıcılarını farkında olmadan takip edilme tehlikesinden korumayı amaçlayan ABD’li teknoloji devi, şimdi de Android telefonlar arasındaki senkronizasyonu üst düzeye çıkaracak bir yenilik ile gündemde.

Bildiğiniz üzere Apple’ın iPhone, iPad ve Mac gibi aygıtları arasında kusursuz bir ekosistem bulunuyor. Örneğin bir iPhone’a gelen aramaları Mac’ten cevaplayabiliyorsunuz, veya iPad’de kopyaladığınız bir metni veya görüntüyü doğrudan iPhone üzerinden yapıştırabiliyorsunuz. Bu ve benzeri özellikler Android tarafındaki bazı markalar tarafından da sunulsa da, yine de yazılımın en büyük eksiklikleri arasında gösteriliyordu.

Google, Android ekosistemi oluşturmak için düğmeye bastı

Bu eksikliği gidermek için harekete geçen Google, Android telefonlar arasındaki uyumluluğu artıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ünlü Android analisti Mishaal Rahman’ın paylaşımına göre, “Link Your Device (Aygıtlarınızı Eşleştirin)” işlevi sayesinde, kullanıcılar aynı Google hesabıyla oturum açtıkları bütün cihazları birbirine bağlayabilecekler.

Şu anda test aşamasında olduğu belirtilen bu özellik aktif edildikten sonra, örneğin Samsung markaya sahip bir telefonunuza gelen aramayı, bir başka Android telefonunuzdan cevaplayabileceksiniz. Benzer şekilde, her iki telefon arasında anlık olarak internet paylaşımını da gerçekleştirebileceksiniz.

You may soon be able to "link your [Android] devices" signed into the same Google account together. This will enable "call switching", which lets you switch between devices for calls, as well as "Internet sharing"! H/T @Nail_Sadykov pic.twitter.com/WCunYNE9GQ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2023

Tabii Android işletim sistemi sadece telefonlardan ibaret değil. Binlerce hatta belki de milyonlarca tablet bilgisayarda da bu yazılım çalışıyor. Dolayısıyla bu da, hem telefonunuz hem de Android tabletiniz olması durumunda, her iki cihaz arasında da anlık olarak aramaları cevaplayabileceğiniz ve internet paylaşımı yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Yeni özellik test sürecinden çıkartılıp genel kullanıma sunulduktan sonra, Ayarlar > Google > Cihazlar ve Paylaşım menüsü altında bulunan “Cihazlarınızı Bağlayın” bölümünden aktif edilebilecek.

Her cihaza ayrı isim verilebilecek

Aynı Google hesabıyla oturum açmış olduğunuz cihazlarınızı birbirine bağladıktan sonra, karıştırmamak için her birine ayrı bir isim belirleyebileceksiniz. Örneğin tabletinize farklı bir ad, telefonunuza farklı bir ad vererek, hangisinin ne olduğunu kolaylıkla anlayabileceksiniz.

Google hesabınızla ilişkilendirilmiş cihazların markası ve modeli de ekranda görünüyor olacak. Bu sayede o an için hangi telefonda işlem yapmak istediğinizi daha kolay anlayabileceksiniz. Ayrıca kaldırmak istediğiniz bir cihaz varsa da yine bu menüde bulunan “Remove device (Cihazı kaldır)” butonuna tıklayarak, Google hesabınızla bağlantısını kesebileceksiniz.

Yakındakilerle Paylaş özelliğini de kullanıma sundu

Google geçtiğimiz yıllarda, Android cihazlar arasında dosya paylaşımı yapılmasını sağlayan “Yakındakilerle Paylaş” özelliğini kullanıma sunmuştu. Şirket, özelliği kısa bir süre önce Windows’a da getirerek, kullanıcılarına telefonları ve bilgisayarları arasında kablosuz dosya paylaşma imkanı sundu. Apple’ın iPhone, iPhone, iPod touch ve Mac cihazları arasında fotoğraf ve video dahil bütün içeriklerini aktarmayı sağlayan AirDrop özelliğine alternatif olarak geliştirilen Yakındakilerle Paylaş fonksiyonu, Android kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.