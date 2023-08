Google hesabıyla birden fazla Android cihazı yönetilebilecek

Android işletim sisteminin geliştiricisi ve dağıtıcısı Google, kullanıcılarının deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda test edilmeye başladığı belirtilen “Bilinmeyen Takip Cihazı Uyarı Sistemi” sayesinde kullanıcılarını farkında olmadan takip edilme tehlikesinden korumayı amaçlayan ABD’li teknoloji devi, şimdi de Android telefonlar arasındaki senkronizasyonu üst düzeye çıkaracak bir yenilik ile gündemde.

Bildiğiniz üzere Apple’ın iPhone, iPad ve Mac gibi aygıtları arasında kusursuz bir ekosistem bulunuyor. Örneğin bir iPhone’a gelen aramaları Mac’ten cevaplayabiliyorsunuz, veya iPad’de kopyaladığınız bir metni veya görüntüyü doğrudan iPhone üzerinden yapıştırabiliyorsunuz. Bu ve benzeri özellikler Android tarafındaki bazı markalar tarafından da sunulsa da, yine de yazılımın en büyük eksiklikleri arasında gösteriliyordu.

Bu eksikliği gidermek için harekete geçen Google, Android telefonlar arasındaki uyumluluğu artıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ünlü Android analisti Mishaal Rahman’ın paylaşımına göre, “Link Your Device (Aygıtlarınızı Eşleştirin)” işlevi sayesinde, kullanıcılar aynı Google hesabıyla oturum açtıkları bütün cihazları birbirine bağlayabilecekler.

Şu anda test aşamasında olduğu belirtilen bu özellik aktif edildikten sonra, örneğin Samsung markaya sahip bir telefonunuza gelen aramayı, bir başka Android telefonunuzdan cevaplayabileceksiniz. Benzer şekilde, her iki telefon arasında anlık olarak internet paylaşımını da gerçekleştirebileceksiniz.

