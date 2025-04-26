Google Haritalar yepyeni bir tasarıma geçiyor

Google Haritalar uygulaması yeni tasarımıyla karşımıza çıktı.

Android işletim sistemini destekleyen akıllı telefon ve tabletlerde yepyeni bir tasarıma gidildi.

iOS cihazlarında ise tasarım değişikliği henüz kullanıcılara sunulmadı.

Google Haritalar uygulaması bu yılın başlarında yapılan testlerin ardından nihayet Android cihazlarda yeni bir tasarım sunacak. Bu önemli yenilik büyük ölçekte dünya çapında kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Temel yeniliklerden biri de artık Google E-Tablolar’a benzer, kayan panellere sahip bir format benimseyen Siz ve Katkıda Bulun sekmelerinin yeniden tasarlanması oldu. İlk olarak Android telefon ve tablet modellerinde yayınlanan yeni tasarım, muhtemelen ilerleyen haftalarda iOS kullanıcılarına da sunulacak.

Yeni Google Haritalar tasarımı neler sunuyor?

9to5Google’ın haberine göre şirketin en önemli değişikliği, tüm tasarımın aynı mantık çizgisini takip etmesi oluyor. Yani şirket yeni tasarımda daha çok tutarlılığın korunmasına odaklanıyor. Yenilenen tasarım şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Siz sekmesinde haritanın bir bölümü ekranın en üstünde ve şeffaf durum çubuğunun altında gizlice görünüyor. Bu sayede coğrafi bağlam korunuyor. Fakat işlevsellik herhangi bir şekilde değiştirilmiyor. Öte yandan Katkıda Bulun sekmesi de benzer bir işlem görüyor. Fakat özel arama çubuğu geçici olarak kaldırılıyor.

Google Haritalar için gelen yeni tasarım resmi olarak Android için uygulamanın 25.16 kararlı sürümünde kullanıma sunuluyor. iPad ve iPhone kullanıcıları içinse değişikliklerin yakında gelmesi bekleniyor. Fakat Apple cihazları için şimdilik kesin bir tarih bulunmuyor.

Eğer yeni tasarımı henüz göremediyseniz endişelenmeyin. Zira Google şu anda bu yeniliği dünya çapında dağıtıyor. Tüm kullanıcıların bu tasarıma erişmesi muhtemelen birkaç günü bulabilir.