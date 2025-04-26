Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Tasarım Teknoloji

    Google Haritalar yepyeni bir tasarıma geçiyor

    Google Haritalar uygulaması Android akıllı telefon ve tabletlerde yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıktı.
    Google Haritalar
    • Google Haritalar uygulaması yeni tasarımıyla karşımıza çıktı.
    • Android işletim sistemini destekleyen akıllı telefon ve tabletlerde yepyeni bir tasarıma gidildi.
    • iOS cihazlarında ise tasarım değişikliği henüz kullanıcılara sunulmadı.

    Google Haritalar uygulaması bu yılın başlarında yapılan testlerin ardından nihayet Android cihazlarda yeni bir tasarım sunacak. Bu önemli yenilik büyük ölçekte dünya çapında kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

    Temel yeniliklerden biri de artık Google E-Tablolar’a benzer, kayan panellere sahip bir format benimseyen Siz ve Katkıda Bulun sekmelerinin yeniden tasarlanması oldu. İlk olarak Android telefon ve tablet modellerinde yayınlanan yeni tasarım, muhtemelen ilerleyen haftalarda iOS kullanıcılarına da sunulacak.

    Yeni Google Haritalar tasarımı neler sunuyor?

    9to5Google’ın haberine göre şirketin en önemli değişikliği, tüm tasarımın aynı mantık çizgisini takip etmesi oluyor. Yani şirket yeni tasarımda daha çok tutarlılığın korunmasına odaklanıyor. Yenilenen tasarım şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Google Haritalar yeni tasarım
    Google Haritalar’ın yeni tasarımı / Kaynak: 9to5Google

    Siz sekmesinde haritanın bir bölümü ekranın en üstünde ve şeffaf durum çubuğunun altında gizlice görünüyor. Bu sayede coğrafi bağlam korunuyor. Fakat işlevsellik herhangi bir şekilde değiştirilmiyor. Öte yandan Katkıda Bulun sekmesi de benzer bir işlem görüyor. Fakat özel arama çubuğu geçici olarak kaldırılıyor.

    Google Haritalar için gelen yeni tasarım resmi olarak Android için uygulamanın 25.16 kararlı sürümünde kullanıma sunuluyor. iPad ve iPhone kullanıcıları içinse değişikliklerin yakında gelmesi bekleniyor. Fakat Apple cihazları için şimdilik kesin bir tarih bulunmuyor.

    Eğer yeni tasarımı henüz göremediyseniz endişelenmeyin. Zira Google şu anda bu yeniliği dünya çapında dağıtıyor. Tüm kullanıcıların bu tasarıma erişmesi muhtemelen birkaç günü bulabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.