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    Google onayladı: Android logosu değişiyor

    Android logosu değişiyor. Google, işletim sisteminin logo ve görsel kimliğinde gerçekleşecek değişiklikleri doğruladı.
    Android logosu
    Görsel: Unsplash

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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