Google onayladı: Android logosu değişiyor

Teknoloji devi Google, dört yıl sonra Android işletim sisteminin görsel kimliğini güncelleme kararı aldı. Şirket, yeni Android logosu için kolları sıvadı. 2019 yılında tanıtılan düz kafanın yerine geçecek olan logo tasarımı, ikonik robot kafasının üç boyutlu versiyonunu içerecek.

Yeni Android logosu muhtemelen tüm Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet cihazlarının açılış ekranlarını süsleyecek. Bilindiği üzere işletim sisteminin açılışında şu anda “Powered by Android” yazısı yer alıyor. Fakat Google’ın yeni güncellemeyi bu yıl içinde Android 14 yazılımıyla beraber başlatacağı tahmin ediliyor. Heyecanla beklenen yazılımın ise bu yılın sonbahar döneminde piyasaya çıkacağı, ilk olarak Google Pixel telefonlarda kullanıma sunulacağı düşünülüyor. Peki ya değişen logoyla birlikte ne gibi değişiklikler karşımıza çıkacak? İşte ortaya çıkan ilk detaylar…

Yeni Android logosu nasıl görünecek?

Bilindiği üzere Android logoları yıllardır tamamen küçük harfli bir yazı tipiyle karşımıza çıkmıştı. Fakat yeni logoyla birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. Duyurulan yeni yazı tipinde “A” harfinin büyük harfle yazılması dikkatlerden kaçmazken; aynı zamanda yakında gelecek logo 2008, 2014 ve 2019’daki logoların bir kombinasyonu olarak görülüyor.

Esas itibariyle Google bu yılın başlarından bu yana sessiz sedasız bir şekilde yeni Android logosu ve görsel kimliğini kullanıyor. Fakat henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. 9to5Google’ın haberine göre CES 2023 etkinliğinde söz konusu logo değişikliği ilk defa fark edilmişti. Tamamı küçük harfle yazılan eski Android logosunun yerine 3D yeşil robotun yer aldığı ve baş harfi büyük yazılan logoya yer verilmeye başlandı. Aynı zamanda yeni logonun Google I/O 2023’te de yeniden görüldüğünü belirtmekte yarar var. Şirket sözcülerinin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Yeni marka kimliğimizin bazı unsurlarını, bu yılın başlarındaki CES standımız, dijital ve afiş reklamlar gibi diğer kampanya malzemeleri dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde sergiliyoruz. Önümüzdeki aylarda paylaşacak daha çok şeyimiz olacak.”

Google yeni marka kimliğini doğruladı. Gelecekte ise bu konuda daha fazla bilgi paylaşımında bulunacağını açıkladı. Fakat yeni logonun kullanıcılara tanıtılması için bir tarih ne yazık ki verilmedi.